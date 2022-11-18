聚焦海外市场的智能家居品牌 Cozyla 已获得 4000 万元人民币首轮融资，由三合资本、麦客基金联合领投，产业链伙伴欣旺达、通力股份，与宇泽资本共同跟投，本轮融资主要用于产品研发和市场推广。

Cozyla 成立于 2022 年，创始人姚立此前任联想集团全球副总裁、智能互联设备事业部总经理。

Cozyla 产品在用户定义上，首批主打客群是北美 25 岁以上、有家庭、有孩子、住独栋房子的人士。这些人生活处在中产及以上，是北美最典型的家庭画像。目前公司第一款产品 Album 智能云相框已在 11 月初正式上市，姚立表示，这款产品的设定源于家庭连接（Family Connect）的需求——人们拍照需要被家人重温与分享，但通过即时通讯工具（微信、WhatsApp 等）分享是快餐式的。且在海外用户群体中，大多数老人与孩子不在同一个地方，智能手机的使用习惯与中国大为不同，对分享和重温的需求更强烈。

功能优势以及产品规划来看，智能云相框相较目前市场上类似相框或者智能屏产品，有以下优势：基于人像识别的自动分享功能；AI 智能推荐功能，将照片基于某个逻辑搜寻出来并匹配进行推送；深度分享功能，用户在发照片的同时通过 APP 匹配字幕及背景的解说，用真人的声音增加场景感。而 Cozyla 计划首先打造以 “常亮智能屏” 为核心交互控制的智能家居入口，接下来会围绕海外家庭长期以来的刚需痛点做产品设计以及创新，公司今明两年的产品规划涉及智能云屏、智能闹钟（升级版）、安防邮箱等。

Cozyla 将布局零售直营和电商两大板块。其中包括四大渠道：以沃尔玛为代表的连锁直营商超、以 Bestbuy 为代表的消费电子连锁直营店、以 Cosco 为代表的会员制超市、以及以 Lowe’s 和 Home depot 等为代表的 DIY 商店。线上则是以亚马逊、独立站以及各零售商的线上店为主。

三合资本创始合伙人郝旭东表示：美国的智能家居市场空间巨大，Cozyla 团队相互共事多年、成熟稳定，供应链及销售渠道资源深厚，且拥有二十余年对于美国消费市场的深度认知和经验，我们长期看好公司的海外发展，并会陪伴这样的优秀企业一路前行。

麦客基金表示：全球智能家居市场非常广阔，海外市场不同于国内，matter 协议使得创业公司更有机会。看好 Cozyla 创始人姚立及团队在海外智能家居设备领域有丰富的经验，对产品有深刻的理解，擅于发掘海外客户需求和打造品牌，同时积累了良好的零售渠道资源。我们一起携手助力酷吉乐成为海外智能家居品牌领导者。

宇泽资本表示：中国制造出海的核心驱动力已从 “人口红利” 转为 “人才红利”，体现在出海产品的标签从 “高性价比” 转为 “高端化”、“品牌化”。随着越来越多的高端团队进入这一领域，来自中国的高附加值产品/服务也迅速在国外市场崭露头角。我们认为 Cozyla 是高端人才、产品和服务的优质组合，有望在欧美高端市场迅速打开一片天地。