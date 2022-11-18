数据智能上市企业每日互动（股票代码 300766）大数据持续洞察 5G 手机市场新变化，并发布《2022 年三季度 5G 手机报告》。报告显示，国内 5G 手机市场依旧稳步扩大，市占率达 37.9%。其中，iPhone 5G 手机整体表现突出，荣耀 5G 手机成为三季度安卓 5G 手机热卖榜大赢家，华为经典机型仍然具备强劲活力。

本次报告，每日互动大数据针对以往相关报告大家关注较多的问题做了深入研究，从用户使用的角度对 5G 手机激活设备数进行了系统性统计分析，以期让报告能够更全面地反映市场趋势，作为行业参考。

数据显示，2022 年三季度国内 5G 手机市占率达 37.9%，较二季度有小幅增长。从趋势看，国内 5G 手机市场虽然增幅不明显，但仍然处于增长趋势当中。

iPhone 领跑国内 5G 市场

华为 5G 经典系列活力持久

每日互动大数据采用激活设备数统计分析，从用户使用的角度，展现国内 5G 手机市场品牌的表现情况。2022 年前三季度，iPhone、vivo、OPPO、华为、荣耀、小米依然占据 5G 手机市场头部位置。

每日互动大数据显示，iPhone 5G 手机以 19.4% 的市占率，领跑市场；vivo 5G 手机市占率为 18.6%，排名第二，市占率小幅落后于第一位；OPPO 5G 手机排名第三，市占率达 15.0%；华为 5G 手机虽然 “断更”，但其市占率依然有 14.8%，排名第四；荣耀 5G 手机市占率为 12.0%，排名第五；小米 5G 手机市占率达 11.1%，排名第六。

每日互动大数据显示，2022 年前三季度，iPhone 5G 手机用户使用度相对较高，其中 iPhone13 以 5.1% 的市占率排名第一，其他机型市占率占据排行榜头部位置；2020 年 3 月上市的华为 P40 系列虽然已经停产，但用户使用度依然很高，市占率排名第六、第七位，展现出 “经典” 机型的魅力。

vivo 、OPPO、荣耀三季度新增表现亮眼

荣耀新机型备受用户青睐

每日互动大数据显示，2022 年三季度新增机型中，iPhone 系列 5G 手机依然受到用户追捧，市占率达 25.2%，排名第一。国产 5G 手机品牌中，vivo 5G 手机新增市占率为 17.5%，排名第二；OPPO 5G 手机以 13.8% 的新增市占率排名第三；荣耀 5G 手机新增市占率为 12.4%，排名第四；小米 5G 手机新增市占率 10.2%，排名第五。

从 5G 安卓手机单一机型新增情况看，荣耀 5G 手机新产品备受用户青睐，荣耀 70、荣耀 X30、荣耀畅玩 30 Plus、荣耀 60 都上榜三季度 5G 安卓手机新增市占率 TOP10。荣耀也成为排行榜中上榜机型最多的品牌。此外，vivo S15、OPPO Reno8、OPPO A57 这些上一季度新品，在三季度持续热卖，受到用户欢迎。从新增 5G 安卓手机的价格看，上榜机型均为 3000 元以下机型，可见在 5G 安卓手机市场中 “性价比” 依然是用户选择机型的首要考虑因素。

vivo 受 34 岁及以下青年人群欢迎

华为在一线、新一线城市中具备影响力

每日互动大数据显示，vivo 5G 手机品牌市占率表现突出，成为全年龄段人群心目中的热门安卓 5G 手机品牌，特别是在 24 岁及以下、25-34 岁这两个年龄段用户中占比均超 25%，排在第一位置。在 35-44 岁年龄段中，OPPO 5G 手机品牌市占率达 24.4%，排名第一。华为 5G 手机在 45 岁+年龄段品牌市占率占比更为领先。

从分年龄段热门 5G 安卓手机机型分布情况看，华为 P40 系列均在各年龄段热门机型 TOP5 之列，堪称经典中的经典。小米以及 vivo 旗下子品牌 iQOO 更受 24 岁及以下年轻人的喜欢。

每日互动大数据显示，vivo 在一线、二线、三线、四线及以下城市的品牌占比均处在领先位置；华为在一线、新一线、二线城市仍具备影响力；荣耀在各级别城市的品牌市占率均较二季度有明显增长。

综合来看，国内 5G 手机市场份额持续小幅增长，5G 经典机型市占率排名靠前。2022 年三季度 iPhone 5G 系列机型领跑市场，华为 5G 经典手机仍具有活力，vivo 、OPPO、荣耀三季度新增表现亮眼。未来，5G 手机市场将会有怎样的变化？每日互动大数据将持续关注。