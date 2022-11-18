企业软件解决方案领域企业 HCLSoftware 日前宣布与一级方程式车队 Scuderia Ferrari（法拉利车队）建立多年期合作伙伴关系。 与 Ferrari S.p.A. 达成交易后，HCLSoftware 将成为这支赛车队的战略性合作伙伴，专注于提供高性能、高精度技术。HCLSoftware 标志将首次出现在 Scuderia Ferrari 由 Charles Leclerc 和 Carlos Sainz 驾驶的 F1-75 单座赛车上，此种车将参加 2022 年阿布扎比大奖赛一级方程式赛季的最后一站。

HCLSoftware 首席营收官 Rajiv Shesh 表示：“这项合作展示了两个优秀品牌携手合作、改变未来。Ferrari 和 HCLSoftware 都有卓越和进步的传统，我们将共同努力，实现卓越的发展。”

HCLSoftware 副总裁兼营销主管 Dario Debarbieri 表示：“与这样一支标志性运动队合作正是我们公司改变游戏规则的一个机会。Scuderia Ferrari 的必胜决心已经带来 16 个一级方程式制造商冠军以及 15 个车手冠军。我们很荣幸不仅将我们的技术和专业知识带给 Ferrari 的 F1 运营，而且也将永远追求卓越和精准。”

Scuderia Ferrari 车队总监 Mattia Binotto 表示：“我们很高兴能与 HCLSoftware 建立这种合作关系，我们与 HCLSoftware 有着共同的价值观，如卓越、勤奋、创新和激情。在一个日益数字化的世界中，体育运动和日常生活一样，重要的是能够依靠 HCLSoftware 这样的一流团队合作伙伴，对于他们来说，精密高性能技术是其优势之一。”

两家公司将在明年的一级方程式赛季中参与各种联合营销活动，利用 Scuderia Ferrari 车队、平台和资产向全球社区推动对 HCLSoftware 的认识、参与和商业。