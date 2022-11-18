中国电动汽车制造商华人运通已从 Vitesco Technologies 为其电动汽车订购了各种组件。在本次合作中，基于华人运通自主研发的整车平台和电子架构，这家立足中国面向全球的造车新势力企业将采用纬湃科技开发的多项电气化关键零部件，其中包括新一代面向中国市场的区域控制器、电池管理系统中的电芯监测模块及高压电流模块。

华人运通致力于开发面向智能汽车、智捷交通、智慧城市等出行解决方案。

区域控制器是一种新型的汽车控制电子设备，这种新架构基于多个主控制器（其中一个专用于与车辆运动相关的功能）和数个区域控制器，这些区域控制器执行来自主控制器的命令，并向相应区域中所有本地传感器和执行器供电。华人运通自主研发的新型 E/E 架构在全球具有领先性，更简化、功能更强大、更容易操作。

华人运通以其与众不同的豪华纯电超跑 SUV 车型进入中国市场，目前正积极投入扩大其产品阵营，2022 年其推出了第二款旗舰车型 HiPhi Z。公司自创立以来一直以创新著称，搭载由纬湃科技提供的区域控制器将在其持续的技术创新中发挥重要作用。对纬湃科技而言，这是新开发产品的首次规模化应用，十分具有里程碑意义。纬湃科技凭借其对汽车电子在新型 E/E 架构中精准预判，早已着手产品开发，并将致力于为更多创新产品提供服务。

区域控制器的重点是 I/Os（输入/输出端口）、网关功能和电源配电以及电子保险丝。区域控制器的计算能力是可扩展的。基于客户选择的是 AUTOSAR Classic 还是 AUTOSAR Adaptive 架构，公司可提供从单微控制器 (µC) 到双微控制器加微处理器 (µP) 不等的规格。主控制器和区域控制器之间的交互大大简化了 E/E 架构。

电池监控模块监控每个电芯，从而使电芯的充电状态得以均衡控制。这是实现车辆最大行驶里程和电池最长使用寿命这一全球性课题的重要因素。

高压电流模块是本次合作中纬湃科技将交付的第三款产品。它集成了电流检测、高压检测、绝缘电阻检测和保险丝主动熔断驱动功能的多功能模块。此次与华人运通的合作涵盖了纬湃科技的三大核心事业部。