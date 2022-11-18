近日，广东脉络能源科技有限公司（简称 “脉络能源”）完成数千万元天使轮融资，本次融资由国新思创领投，凡创资本、国华三新、高捷资本等跟投，德太资本担任本轮融资顾问。本轮融资将用于大尺寸钙钛矿光伏组件中试生产线的建设。

脉络能源成立于 2022 年 8 月，总部位于广州，主要从事新能源技术研发、高端装备制造、组件生产和多场景光伏能源应用开发，主营产品为钙钛矿太阳电池及组件。公司技术依托暨南大学新能源技术研究院，创始人麦耀华入选某国家级重大人才计划，现任新能源技术研究院院长，兼任中国可再生能源学会光伏专委会副主任、SEMI（中国）光伏标委会核心委员，在光伏产业界和学术界深耕多年，曾担任天威薄膜光伏有限公司的联合创始人、董事和首席技术官，具有深厚的技术水平和丰富的产业化经验，带领的团队多次突破钙钛矿光伏组件的世界最高转换效率。

钙钛矿太阳能电池具有转换效率高，制造成本低，可制成柔性组件的优点，适用于室内光能采集，并且可以制成高效率叠层电池，优势明显。脉络能源在大面积高效率钙钛矿电池与组件、钙钛矿基叠层电池领域有多年的积累，并计划在明年底推出大面积钙钛矿光伏组件产品。

国新思创基金表示：在 “双碳” 背景下，光伏作为新能源中的重要一环，将扮演越来越重要的角色，当前主流的晶硅电池遭遇度电成本的发展瓶颈，钙钛矿材料作为新型材料，广受学术界和产业界关注，可进一步降低光伏发电成本，有望成为下一代光伏主流材料；麦老师团队在光伏领域深耕多年，在薄膜电池和钙钛矿电池领域有丰富的科研与产业化经验，其研发进度与产业化进程均处于行业前列，我们十分看好脉络能源的发展前景。

凡创资本表示：对于钙钛矿材料，当下学术界和产业界均保有极高热情，我们坚信其相较晶硅材料更高的潜在光电转化效率和产业化方面连续性、低成本制备的特殊优势将助力钙钛矿在未来的光伏材料中占据重要席位，但前提一定是补齐大规模制备转化效率低下和寿命上的短板。目前正是资本助力钙钛矿材料产业化突破的关键节点，我们有理由认为，麦老师团队的研发技术储备和产业化经验积累有望率先突破上述掣肘，凭借自身优势在赛道玩家中脱颖而出。

国华投资表示：光伏发电作为可再生能源第三大能源，近十年来增速和能源结构占比逐渐加大，是国家实施 “双碳” 战略的重要支撑。作为第三代光伏太阳能技术，钙钛矿光伏电池在光电转化效率、材料成本、工艺制备等方面拥有有巨大优势，未来有望逐步取代晶硅太阳能技术，促进光伏产业发展。脉络科技团队依托麦耀华教授 20 多年的学术和产业化经验，曾多次打破钙钛矿光伏电池光电转化效率世界记录，位于行业前列，未来必将在产业化上实现突破。

高捷资本表示：钙钛矿材料以其特有的优势，正处于从实验室走向市场应用的关键阶段，有望成为应对全球变暖、实现我国双碳目标的新一代技术解决方案。麦耀华教授及其团队过去十余年间在学术界和产业界有着丰富经验，是最有能力克服钙钛矿产业化落地过程中各种潜在问题的公司之一。我们相信脉络能源能够凭借自身资源，在激烈竞争的钙钛矿领域稳步推进，成为第一批实现产业化落地的公司。

德太资本表示：随着市场的热度，钙钛矿行业不仅仅获得了关注度，还吸引了大量资金及人才，钙钛矿的发展速度也比预期更快。在目前的转化效率基础上，度电成本已经与传统硅基太阳能电池差距不大。下一步的重点突破方向将是大规模产业化能力及产品的寿命和稳定性，麦老师团队在产业化思维以及大规模生产制备经验是行业内较为稀缺的，同时背靠暨南大学新能源技术研究院，公司在人才培养及前期技术开发验证上有先天优势，我们相信脉络能源在产业化的进程中，能率先取得突破 。