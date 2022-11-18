近日，索尼音乐娱乐公司（SME）旗下的 Sony Music Masterworks 宣布收购 MAC Global 的大部分股份。MAC Global 是一家屡获殊荣的泛区域音乐会推广、人才管理、活动和制作公司，总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜。

MAC Global 由 Rob McIntosh 和 Daniel Goldberg 于 2014 年创立，以将 Ed Sheeran、Michael Bublé、Drake 和 Sia 等知名国际巡演引入该地区而闻名。MAC Global 与包括迪拜歌剧院、沙特阿美石油公司、Al Dana Amphitheatre 和可口可乐体育场在内的客户合作，曾在阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、印度和沙特阿拉伯等的场馆举办过数场音乐会。

此次交易后，公司的日常运营将继续由 Rob McIntosh 和 Daniel Goldberg 领导，并将与 Sony Music Masterworks 总裁 Mark Cavell、业务发展高级副总裁 Josh Lerman 和 Senbla 公司的常务董事 Ollie Rosenblatt 密切合作。

基于这一收购，Sony Music Masterworks 将进一步扩大其在世界各地的现场音乐和活动制作领域的影响力。MAC Global 和 Sony Music Masterworks 团队的人才合作将共同为中东地区的观众创造崭新的协同体验。MAC Global 的关注领域也将扩大到喜剧、体育、虚拟演出、管弦乐演出和沉浸式电影体验等。

收购宣布当天恰逢 MAC Global 新演唱季的开始。George Ezra 和 EDM 传奇人物 Tiesto 的两场演出门票已经成功售罄。Lewis Capaldi 将在未来几周在迪拜和巴林演出。

Cavell 表示：“我们很高兴能与 Rob、Dan 和 MAC Global 团队合作，为中东和北非地区带来最好的现场娱乐。他们在中东和北欧地区无与伦比的经验，加上索尼音乐丰富的专业知识、资源和广泛的现场娱乐产品，将为巡回艺术家、制作人和观众带来更多益处。”

McIntosh 和 Goldberg 评论道：“多年来，我们建立了 MAC Global，确保了其在中东现场音乐行业的领先地位。我们很高兴加入 Sony Music Masterworks 大家庭，将我们的公司引领到一个新的发展和增长水平。我们非常期待与 Mark Cavell 和更广泛的专业团队合作，开发新的活动知识产权。我们的核心愿景是为中东和北非地区及其他地区创造最大的娱乐厂牌。”

Sony Music Masterwork 最近的投资还包括 The Luna Cinema，一家英国的提供露天、快闪式和自驾体验影院；Seaview，一家戏剧制作公司；Terrapin Station Entertainment，一家艺术家管理和制作公司；RoadCo 娱乐，一家预订机构；Backyard Cinema，一家体验式特种电影院；GEA Live，一家荷兰的代理商和推广公司；Senbla，一家英国的音乐会推广和制作公司；以及 Raymond Gubbay 有限公司（RGL），一家歌剧、芭蕾舞及古典音乐制作推广机构。

Sony Music Masterworks 旗下拥有索尼古典音乐唱片公司、配乐厂牌米兰唱片、XXIM 唱片、Portrait 唱片和 Masterworks 百老汇等品牌。