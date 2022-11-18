银联国际近日宣布，与印尼国家银行签署合作协议，后者将开通旗下所有线下商户支持银联卡、银联手机闪付，并开通大批头部电商受理银联卡。印尼的银联卡受理覆盖率将随之提升至 95%，其中超半数支持银联移动支付服务。中国银联总裁兼银联国际董事长蔡剑波、印尼国家银行副行长 Corina Leyla Karnalies 女士以视频方式见证。

新冠疫情发生后，银联国际持续不懈推动业务高质量发展，做广做深全球受理网络，一方面拓展民生类受理场景，提升日常支付体验，一方面完善移动支付、在线支付等 “非接触” 支付场景。目前，银联受理网络已覆盖 181 个国家和地区，境外 3700 万家商户支持银联卡，其中超过 20% 的商户为疫情后新增，支持银联移动支付服务的境外商家数量比疫情前增长了近 2 倍。

蔡剑波表示，此次合作提升了银联在当地卡基、移动支付、互联网支付三个领域的服务水平。既满足印尼日益增长的到访商旅客支付需求，也能满足本地居民、留学生等常驻客群日常支付需求。合作为银联在印尼业务本地化发展提供了更好基础，双方未来将围绕服务跨境旅游、借记卡与信用卡发行、为本地居民提供移动支付服务等方面深化合作，并进一步交流数字化领域发展经验。

目前，印尼大部分商户已支持银联卡。印尼国家银行是当地四大银行之一，合作将推动印尼的银联受理网络进一步完善：一是增加 8 万家商户受理，巴厘岛、雅加达等主要目的地用卡场景更丰富；二是新增商户全部支持非接支付，可用各类绑定银联卡的手机 Pay；三是 Tokopedia、BliBli 等本地头部线上商户将开通银联在线支付，并首次落地 3DS 跨境网上支付认证产品，提升在线支付便捷性、安全性。

Corina Leyla Karnalies 女士表示，印尼银行业正加快数字化转型，此次与银联国际合作，将进一步拓展本地银联卡受理规模，为商户及消费者提供便捷数字化支付服务。相信此次合作将惠及各方，为未来双方深化合作奠定基础。

在加速构建全球受理网络的同时，银联国际业务本地化近年来亦取得积极进展。境外已有 70 余个国家和地区发行超 1.9 亿张银联卡，其中今年即新增 1300 万张。在印尼，中亚银行、金光银行、印尼工行、印尼中行已发行银联卡，今年 1-10 月，这些卡片交易量较去年同期增长了 36%。