这是 Genesis X Convertible Concept，作为汽车制造商 X 概念三部曲中的第三款也是最后一款车型推出。Genesis X Convertible 在本周的洛杉矶车展之前在加利福尼亚亮相，以最纯粹的形式展示了该品牌的 Athletic Elegance 设计语言。它与 2021 年的 X Concept 和 2022 年的 X Speedium Coupe 概念车共享架构和电动动力总成，同时还具有与这两款车型相似的设计。

由于长引擎盖和短前悬，华丽的概念立即给人留下了深刻印象。由于品牌熟悉的前面四灯，它更加突出，就像他们在 Speedium X 概念中所做的那样，形成了一个 LED 灯条和 Genesis 燃油车型上的 Crest 格栅轮廓。前保险杠下方的开口有助于保持动力总成冷却。

前轮和后轮上方的锐利折痕以及从引擎盖前部一直延伸到行李箱盖上的唇形扰流板的明显线条使概念车的轮廓更加时尚。Genesis 将其称为反楔形 “抛物线”，并表示它 “强调了轮廓的富丽堂皇的特征，通过向后倾斜的水平腰带线在整个表面之间产生了张力。”

在最新的 Genesis 概念车的后部可以看到水平四边形尾灯。由于带有 V 形凹痕的薄 LED 灯，上述行李箱盖上的唇形扰流板也引人注目。该概念还具有折叠式硬顶，前排乘员上方带有透明的天窗。具有复杂 G-Matrix 图案和凹形设计的车轮使外观设计更加完美。

Genesis 精心打造了与外观一样令人惊叹的内饰。它采用环绕式仪表板，装饰有可回收羊毛织物和皮革的混合物，主要采用名为 Giwa Navy 的色调，但也有许多丹青橙风格。由声音大师 Guk-il Yu 开发的沉浸式音频系统也有特色。

Genesis 首席创意官 Luc Donckerwolke 表示：“Genesis 的正常发展是通过创造情感三部曲：X 家族来增加我们设计理念。” “创新是更多地参与我们周围环境的催化剂。我们正在将 Genesis 转变为一家将提供产品供客户享用的公司。” 未来，我们希望看到这款车量产。