一家新的汽车初创公司出现了，除非你一直与这个行业保持一致，否则你可能从未听说过它。该公司名为 Liux，总部位于西班牙，成立于 2021 年 3 月，目前正处于开发一款名为 “Animal” 的电动汽车的早期阶段。

在过去的 18 个月里，Liux 的团队一直在缓慢发展，并正在利用 2021 年 12 月的一轮投资中的资金开发原型。它将自己定位为一家可持续发展的汽车公司，其使命是 “通过新的可持续发展产品建设更美好的世界。 ”

虽然 Animal 仍处于早期阶段，但其 90% 的材料将被回收或以植物为基础。例如，底盘的外壳、内部和部件是由基于有机纤维和树脂的生物聚合物制成的。它还将拥有 Liux 所说的 “两栖皮肤”，使用软木、亚麻、强化亚麻、底漆和油漆。

Liux 的目标是让 Animal 配备一个后置电动马达，输出功率高达 237 马力，让这款时尚的跨界车在 5 秒内达到 60 英里/小时（96 公里/小时），并继续达到声称的 124 英里/小时的最高时速（200 公里/小时）。虽然目前还不清楚该公司将从哪里采购电池，但它声称将使用可以轻松添加、移除、更换和升级的模块化电池组。Animal 将提供高达 170 kW 的电池容量，一次充电可行驶 600 公里（373 英里）。

从设计角度来看，Animal 拥有带醒目的 LED 大灯和雾灯的动感前面板，以及燃油车辆格栅所在的雕刻区域。这款时尚、低矮的跨界车是一款四门车，配有隐藏式后门，还有与车身齐平的运动型门把手。由于突出的 LED 灯条、辅助 LED 灯和从车顶伸出的扰流板，我们特别喜欢后面板。

与市面上的许多其他新车一样，Animal 的内部将以屏幕为主，Liux 表示其内部人工智能引擎将使 EV 不断获得批准。它还将配备 Android Automotive 操作系统。Liux 计划在 EV 的制造中广泛使用 3D 打印技术。

投放市场的第一个版本将被称为 Habitat Edition，起价为 39,000 欧元（按当前汇率相当于 40,274 美元）。该型号目前已在公司网站上开放预订。它承诺 190 马力、180 公里/小时（112 英里/小时）的最高速度和 300 公里（186 英里）的续航里程。它将于 2024 年第一季度上市。