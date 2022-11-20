《阿凡达》的票房收入在第一部的时候非常成功，因此人们对即将上映的续集《阿凡达：水之道》寄予厚望。这部电影定于 12 月 16 日上映，将在原作十多年后上映，随着人类力量似乎已经回归，苏利家族将跟随他们为潘多拉的未来而战。

虽然人们是否仍对该系列感兴趣还有待观察，但梅赛德斯已与这部电影进行战略合作，并将围绕 “地球是我们的潘多拉” 的理念发起一场宣传活动。该活动的重点是可持续性，并将包括一个简要展示全新 EQE SUV 的电视广告。这段视频比电动跨界车更能宣传这部电影，但梅赛德斯-奔驰集团首席执行官奥拉康林纽斯说：“阿凡达是世界上最成功的电影系列之一，它传达的信息也是梅赛德斯精神和目标的核心。我们的 “2039 年雄心”[计划]。我们都相信，我们需要以更加尊重的方式对待自然，并且我们必须保护其资源。”

这部电影和汽车制造商之间有很多协同作用，因为后者提供八种不同的电动汽车，不包括 AMG 型号。梅赛德斯还计划在市场条件允许的情况下，到 2030 年实现纯电动汽车。

这并不是梅赛德斯和阿凡达之间的第一次合作，因为该公司在 2020 年国际消费电子展上推出了 Vision AVTR 概念。受原版电影的启发，该概念以生物识别连接为特色，以实现 “人、机器和自然之间的全新互动” 。科幻大作《阿凡达：水之道》时长 3 小时 10 分钟，定档 12.16 北美上映。