丰田宣布，全新的第五代普锐斯将以 220 马力的纯插电式混合动力汽车形式在欧洲上市，效率更高，续航里程是其前身的两倍。电动车型的欧洲首发定于 12 月 5 日，比 2023 年春季首批交付时间要早。在设计方面，欧盟规格的丰田普锐斯似乎与日本版没有任何不同。无可否认，第五代是普锐斯历史上最具视觉吸引力的车型，其设计更简洁、更符合空气动力学。挡风玻璃陡峭倾斜，与快背式尾翼相结合形成楔形。

轮廓上的雕刻线条、薄型 LED 照明单元以及 “不必要的形式和线条” 的消失等现代风格营造出更具吸引力的形式。丰田设计师使新款普锐斯比其前身短 46 毫米（1.8 英寸）、宽 22 毫米（0.9 英寸）和低 50 毫米（2 英寸），轴距加长 50 毫米（2 英寸），并配备 19 英寸合金轮毂更高的装饰。

黑色主题内饰的座椅位置较低，方向盘上布满按钮，12.3 英寸大型信息娱乐触摸屏，以及根据 Toyota Safety Sense ADAS 套件的通知改变颜色的高位数字仪表盘。

新普锐斯基于丰田新全球架构（TNGA）的第二代 GA-C 平台打造，带来更轻的重量、更高的刚性和更低的重心。与混合动力和插电式混合动力两种形式的前身不同，新一代仅作为 PHEV 提供。欧洲买家可以获得最强大的动力系统，总功率为 220 hp（164 kW / 223 PS），与其前身的 120 hp（90 kW / 122 PS）相比，这是一个重大升级。丰田没有公布任何性能数据，但我们怀疑它们会得到很大改善。

新的 PHEV 系统包括一个 146 马力（148 PS）的 2.0 升四缸汽油发动机，一个 158 马力（160 PS）的前置电动机，以及一个安装在下方的新的 13.6 kWh 锂离子电池。后座。更大的电池和更高的效率使新车型的电动汽车续航里程是即将离任的普锐斯的两倍以上。可选地，丰田正在车顶提供太阳能电池，这进一步提高了使用太阳能的车型的零排放能力。