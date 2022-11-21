11 月 21 日消息，Ampaire 公司的九座支线飞机 Eco Caravan 搭载了完全集成的混合电动推进系统，今日进行了首次飞行。Ampaire 预计这款机型将成为首架投入商业服务的电动支线飞机（2024 年认证），它也是 Ampaire 一系列大型混合电动飞机中的第一架，将引领航空航天可持续发展转型。

总部位于洛杉矶的 Ampaire 成立于 2016 年，其使命是成为全球最值得信赖的高级实用型电动飞机开发商。公司正在将现有客机升级为混合电动飞机，这是利用现有技术实现商业电动航空旅游的最快速、最节省资金的方法。

Ampaire 首席执行官 Kevin Noertker 表示：“航空产业是最难实现脱碳的行业。由于最新一代电池的重量和能量容量，全电动飞机的续航里程受到限制， 而混合电动飞机则可以保留当今飞机的续航里程和实用性。这就是为什么我们专注于将混合电动推进技术用于一系列能力日益增强的支线飞机。这是航空业更快实现脱碳并从更低运营成本获益的一种方式。”

10 月，Ampaire 宣布与法荷航集团工程和维护部门（AFI KLM E&M）建立合作关系，开展一系列全球维护服务及支持活动。上个月，Ampaire 还收到可持续支线航空技术融资机构 MONTE 发出的高达 50 架 Eco Caravan 的订单。Noertker 表示：“此类合作关系将确保 Ampaire 在全球范围内的众多客户都能拥有令人信服的融资与租赁支持，以及世界级维护/维修/大修支持。”

首飞效果 “平稳且安静”

Eco Caravan 通过 Ampaire 的压燃式发动机和电动发动机集成推进系统对标准 Cessna Grand Caravan 进行升级。机身整流罩中的电池组为飞机保留了载运乘客和货物的能力。

首次飞行持续了 33 分钟，以便对推进系统进行初步检查。太平洋标准时间早上 7:49，试飞员 Elliot Seguin 驾驶 Eco Caravan 飞机从洛杉矶北部卡马里约机场起飞。Eco Caravan 在压燃式发动机和电动发动机的共同驱动下，以全功率爬升至 3500 英尺的高空。然后 Seguin 将油门调回到巡航设置，减少了两个电源的负载。他花费大约 20 分钟时间测试各种电源设置，同时检验相关温度及其他读数，然后以较低功率降落并最终着陆卡马里约机场。Seguin 表示：“Eco Caravan 推进系统的运行状况与预期一致。飞行平稳且安静。所有温度和功率输出读数均正常。”

运用可持续航空燃料（SAF）实现净零排放

Eco Caravan 可将燃料消耗和排放减少高达 70%。使用可持续航空燃料时，排放几乎为零。运营成本降低了 25% 至 40%，具体取决于航线结构。每个可用座位里程成本接近驾驶成本。

混合电动飞机保留了 Grand Caravan 的续航里程/有效载荷能力，实际上其续航里程优于 Grand Caravan（搭载 8 名乘客）。最大续航里程超过 1000 英里。Eco Caravan 的续航里程和载重能力与提议的全电动、氢电动甚至其他混合电动设计形成了鲜明对比。

Eco Caravan 可在飞行中或地面充电站对自身电池进行充电。由于充电基础设施多年来受到限制，不依赖地面充电站的运行能力对于保持 Eco Caravan 的全部功能至关重要。

这是首架新一代可持续电动飞机

Eco Caravan 搭载的推进技术可扩展到大型支线飞机，并最终扩展到单走道客机。Ampaire 计划快速为大型飞机推出动力更强大的推进系统，采用一种可显著改善航空运营可持续性的构建模块方法。

Noertker 表示：“我们对 Eco Caravan 感到非常自豪，但随着储能技术不断发展，我们认为这是实现大型混合电动推进体系并最终实现零排放系统的第一步。”

率先面市

Ampaire 正在与美国联邦航空管理局（FAA）合作，根据补充型号合格证（STC）将于 2024 年对 Eco Caravan 实施认证。Ampaire 的认证方法别开生面，无需实施完整的飞机认证程序，后者既耗时又非常昂贵。Grand Caravan 已获得 FAA 认证。Ampaire 将根据新的推进系统认证其飞行。

Noertker 表示：“推出混合电动电动航空技术不是一项简单的任务，但通过升级一架已经认证的飞机，我们让这项技术变得更便捷。我们将快速进入市场，让世界各地的众多航空公司借鉴这种新型推进系统的运行经验。我们将与这些航空公司合作开发后续型号，以满足其网络要求。”