现代汽车名为 “现代之家” 的新礼宾服务今天在 16 个州正式向广大公众推出，该服务希望通过一站式市场平台捆绑家用充电器、太阳能电池板甚至家用电池系统，从而让电动汽车车主的生活更加简单。

在 2021 年洛杉矶车展期间，现代展示了其 Home 概念验证。“去年，我们在洛杉矶车展上推出了 Hyundai Home 作为概念验证，反响非常好，” 现代汽车北美公司产品规划和移动战略副总裁 Olabisi Boyle 说。“现代家居现已上线，随时准备帮助客户无缝过渡到可持续生活。”

Hyundai Home 生态系统无疑消除了人们可能需要哪些零件或部件来为他们的家添加电动汽车基础设施的猜测。为了实现这种简单性，这家汽车制造商与 Electrum 合作，该服务已经在全国范围内建立了网络，并与经过认证的安装商建立了关系。

Electrum 首席执行官 Max Aram 表示：“我们很荣幸与智能移动领域的领导者现代汽车合作，帮助消费者无缝地采用清洁且有弹性的家庭能源解决方案，使他们能够选择为家庭和电动汽车供电的方式。” “我们为消费者打造了世界一流的体验，当他们意识到我们让他们的清洁能源转型如此轻松时，迫不及待地想看到他们的兴奋之情。”

客户可以访问 HyundaiHomeMarketplace 网站，查看该服务目前是否覆盖了他们所在的地区。截至今天，它在美国 16 个州可用，多个安装人员和专家顾问会提供即时成本估算，以回答问题并提出建议。