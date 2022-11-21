还记得 2020 年 8 月以其令人印象深刻的规格成为头条新闻的氢动力 Hyperion XP-1 吗？好吧，这家总部位于加利福尼亚的初创公司的第一款车型在洛杉矶车展上首次公开亮相，看起来仍然像是外星文明制造的车辆。

Hyperion XP-1 仍处于原型形式，与我们两年多前看到的渲染图相比，其样式没有任何变化。诚然，它看起来甚至更奇怪，具有非常规的比例、复杂的进气口和从车身伸出的部件，包括布加迪风格的可调节叶片，这些叶片被太阳能电池板覆盖。

Hyperion XP-1 承诺在碳纤维氢气罐加满后可行驶 1,016 英里（1,635 公里），这一过程不到五分钟。动力总成包括氢燃料电池、超级电容器而不是电池、三速变速器和四个轴向磁通电动机，为所有四个车轮提供动力。综合功率输出超过 2,000 马力，可在 2.2 秒内实现 0-60 英里/小时（0-100 公里/小时）的加速，最高时速可达 221 英里/小时（356 公里/小时）。

根据 Hyperion 的说法，XP-1 的重量为 2,275 磅（1,032 千克），明显低于大多数电动超级跑车，这要归功于碳钛硬壳结构、铝合金悬架、钛增强复合材料车身以及没有大型电池组。

正如 2020 年宣布的那样，Hyperion 希望在美国生产 300 台 XP-1，定价将在晚些时候公布。最初的目标是在 2022 年开始生产，但我们猜测这已被推迟。去年，这款超级跑车的伪装原型在拉斯维加斯进行了测试。Hyperion 已经通过其官方网站上的特殊表格接受预订。除了 Hyperion XP-1 之外，这家向其他公司提供氢推进系统的公司还宣布了使用 NASA 技术为 FCEV 和 BEV 加油的 “XF-7 Hyper:Fuel” 发电站。这些电站还将能够提供 “为应急和备用电源应用提供公用电网支持”。