中国电动汽车制造商 Nio 正在与瑞典一起开拓下一个欧洲市场。在挪威的试点市场以及最近在德国和荷兰的首批交付之后，瑞典是 Nio 的第四个欧洲市场。

一个月前，蔚来在柏林庆祝了欧洲市场的发布，并在不久后将首批 ET7 样车交付给了德国和荷兰的客户，本周，ET7 在瑞典的交付也已开始。与荷兰和德国一样，蔚来也在瑞典推出 ET7 电动轿车，而 ES8 电动 SUV 是当时挪威的首发车型。该制造商通过其微信公众号发布了前两名瑞典客户的照片和声明。目前尚不清楚在瑞典交付或订购了多少辆汽车。

此外，Nio 在瑞典开设了第一个电池交换站，特别是在位于哥德堡以南通往马尔默的高速公路上的瓦尔贝里。瓦尔贝里出口的汽车站已经是著名的充电站：Ionity、Mer 和特斯拉已经在那里运营快速充电站。在德国，迄今为止有两个 Nio 电池更换站——希尔登的第二个更换站也位于 Seed&Greet 充电园区的快速充电器旁边。

虽然这些车辆在挪威的试点市场上出售，但 Nio 最初在欧洲首映式上宣布它只会在订阅的基础上出售其车辆。由于众多要求，该公司此后修改了决定，并在德国、荷兰和瑞典提供电动汽车销售——但要到 2023 年。