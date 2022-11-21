11 月 21 日，人工智能（AI）和增强现实（AR）美妆和时尚科技解决方案供应商——玩美移动为其 AI 肌肤诊断企业解决方案实现了 iPad 兼容，成功在其玩美企业版 iPad 解决方案套件中增加了 “AI 肌肤专业版” 这一工具。（https://www.perfectcorp.com/business/products/ai-skin-diagnostichttps://apps.apple.com/us/app/youcam-for-business-ar-beauty/id1450244365）通过该肌肤科技解决方案，医美企业和护肤专业人士无需使用昂贵的医疗设备进行繁杂的操作，即可对客户的肌肤健康做出快速、直观、通俗易懂的个性化诊断。

功能丰富的个性化护肤咨询服务，全方位提升客户体验

适配 iPad 的 “玩美企业版 AI 肌肤专业版”，旨在各个环节提升肌肤咨询的用户体验。该解决方案采用 AI 深度学习算法，使用超 7 万张医疗级图像进行构建。该款 iPad 适配工具能够检测多达八种肌肤状况，包括斑点、皱纹、肤质、黑眼圈、水分、油性、泛红及眼袋，此外，粉刺、眼睑下垂、皮肤紧致度及光泽等功能即将上线。同时，该工具可利用问卷了解用户对肌肤问题的其他关注点，以进一步扩展并提升用户个性化体验。肌肤诊断仅需两秒，即可生成带有肌肤评分结果的下载页面，用户将从中获得有关自身肌肤状况及具体问题的量化数据。该解决方案可实现全面客制化，企业能够为消费者量身定制肌肤检测体验，并根据用户的个人肌肤问题生成专属产品推荐。

前沿 AI 肌肤科技解决方案，助力护肤专业人士及医美企业提高竞争力

“我们非常高兴能推出 ‘玩美企业版 AI 肌肤专业版’ 解决方案。通过采用这一全方位且极具性价比的解决方案，护肤专业人士和医美企业即可持续受益于尖端的肌肤科技。” 玩美移动创始人兼首席执行官张华祯女士表示。“这一便捷、个性化的 ‘AI 肌肤专业版’ 解决方案将致力于打造更具吸引力和针对性的肌肤诊断体验，从而助力护肤企业进一步提升用户服务水平。”

经皮肤科医生验证，并获国际 ISO/IEC 27001:2013 标准认证

作为经国际 ISO/IEC 27001:2013 标准认证的安全 SaaS 平台，“玩美企业版 AI 肌肤专业版” 解决方案为个人健康信息提供最高级别的隐私保护。该解决方案已通过皮肤科医生验证，可准确高效地识别肌肤问题，重测可靠性高达 95%。综上，AI 肌肤科技的实用性得到了进一步证明，将有助于大幅提升消费者体验。