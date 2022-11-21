国际多资产交易平台 Vantage（或 “Vantage Markets”）宣布推出 Vantage Connect，为英国的机构和企业提供资金流动解决方案。

这一项消息将在 2022 年 Finance Magnates 伦敦峰会上正式宣布。此项消息是 Vantage 扩大机构业务全面性战略推动的计划之一；以便能满足对冲基金、家族财富管理、银行、经纪人、资金经理和资产经理，对定制交易解决方案日益增长的市场需求。

对比去年同一时期，市場上的广泛波动使今年 9 月的全球交易量增长高达 17.2%。这一轮的波动为各机构同時带来了风险和机遇，为了能更好地驾驭快速变化的市场环境；机构如伦敦证券交易所更是扩大了英国金边债卷的点差限制以及更大的点差交易，並使用对冲策略中常用的差价合约和衍生品合约。

Vantage Connect 让这些机构客户能够有效地管理波动，并利用 Vantage 快速买卖复杂资产来充分把握市场机会。

这项服务是根据客户对 Vantage 全方位服务的需求而定制的，包括内部风险管理和独特的 PAMM（百分比分配管理模块）。 它快速而安全，因为客户可以通过 API 轻松插入服务，确保上市速度，更是受到 Vantage 的 FCA 许可保护。

Vantage Connect 将在今年的 FMLS 上展出，迈凯轮 Extreme E 团队也将合力在该处展示最新赛车设计。

Vantage 的英国首席执行官 David Shayer 评论道：“市场波动往往为那些知道去哪里寻找的人带来机会，因此我们在过去几个月能看到交易量逐渐增长。Vantage 先前建立了一个强大的零售解决方案，现在正是扩展到机构投资者的最佳时机。此外，我们在英国组织了支强大的团队。确保 Vantage 能够成为机构交易界值得信赖的合作伙伴和一站式服务提供者，为他们提供充分利用市场机会的跳板。”