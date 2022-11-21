天眼查 App 显示，近日，广州鹏博汽车科技有限公司成立，法定代表人为夏珩，注册资本 50 亿元，由 XPeng Power Battery（Hong Kong）Limited 全资持股，经营范围包括工程和技术研究和试验发展、汽车零部件及配件制造、电池制造等。股东信息显示，该公司由广州鹏毅汽车科技有限公司全资持股。

目前不知道小鹏新成立的这家公司有什么具体的项目推进。小鹏汽车成立于 2014 年，是一家专注未来出行的科技公司。我们一直坚持饱和式研发投入，构建全栈自研的核心能力，今天小鹏汽车已经成为中国领先的智能电动汽车公司之一。小鹏汽车的使命是，用科技为人类创造更便捷愉悦的出行生活。

小鹏汽车于 2020 年 8 月 27 日以 XPEV 的股票代码登陆纽约证券交易所，募资 17 亿美元，创造了当前造车新势力中融资金额和发行估值最高的 IPO。2020 年 12 月，小鹏汽车完成上市后的首次增发，融资 25 亿美元，创下中概股史上最大规模的首次股票增发。2021 年 7 月，小鹏汽车登陆香港联交所，募资 158 亿港元，成为港股智能电动车第一股，并已纳入恒生综合指数。小鹏汽车成为三年内首个美国纽约、中国香港两地双重主要上市的重大中概股。