近日，江苏耀海生物制药有限公司（简称 “耀海生物”）宣布完成第一阶段 B+轮融资，融资总额超亿元人民币。本轮融资由中金资本旗下中金启德基金领投，乾道基金等基金跟投。本轮融资主要用于耀海生物北京研发中心建设运营，CRO 技术平台升级和人才团队扩充，并推进国际化经营布局，加速打造符合全球标准的一体化微生物表达体系 CRDMO 服务平台。

耀海生物成立于 2010 年，是一家专注于微生物表达体系的医药外包服务商，已搭建了行业领先的一站式 CRDMO 服务平台，业务涵盖 “重组蛋白/多肽、重组质粒、核酸药物、纳米抗体、新型重组疫苗” 等。目前，耀海生物组建了工艺开发、质量研究、GMP 受托生产专业化团队，依托完善合规的质量管理体系，已成功交付两百余个项目，贯穿早期研究、IND 新药临床申报、临床样品 GMP 生产和商业化生产的全生命周期。

截至目前，耀海生物建设了 20000㎡研发及生产基地，正在稳健运营，包括 5 条符合 GMP 要求的微生物发酵和纯化生产线，2 条不同剂型的制剂生产线及现代化质量管理中心，总发酵规模可达 7500L。与此同时，耀海生物已建成 mRNA 和 CircRNA 药物 CRO 服务平台，未来将继续深入布局，提升核酸药物 CRDMO 全流程服务能力，赋能核酸药物研发和产业化。

耀海生物创始合伙人、董事总经理王满朝先生表示：顺利完成本轮融资，是耀海生物快速发展新征程中又一个重要里程碑。非常感谢中金资本的认可和领投，也感谢各家投资机构一同给予耀海生物本轮融资支持，在生物医药资本寒冬之下，耀海生物凭借差异化的创新定位、丰富的产业化经验、优秀的项目服务经验以及完善的合规体系，赢得了客户和投资机构的认可。未来，我们将继续提高技术创新能力，完善和优化公司合规服务保障体系，不断提升 CRDMO 服务能力。同时，不断吸引人才加盟，提高海内外市场开拓能力，以多维度的技术平台和全球化的服务标准，为全球客户提供更全面、更高端的研发制造服务。

中金资本董事总经理黄序博士表示：近年来传统重组蛋白药物市场表现强劲，而纳米抗体、细胞基因治疗、核酸药物等新型药物形态在临床上和商业化价值也得以验证，相关领域投入持续增加，其中专业化服务能力将发挥重要作用。耀海生物是国内领先的微生物表达体系 CRDMO 服务商，布局了重组多肽/蛋白技术平台、纳米抗体技术平台、质粒和核酸药物技术平台，拥有经验丰富的专业技术人员和严谨可靠的生产质量体系。我们也欣喜地看到公司成立至今的快速发展，相信团队能够带领公司继续稳步前进，持续领跑。作为专注于生物医药投资的基金，我们非常高兴参与耀海生物本轮融资，未来我们将持续关注和支持耀海生物发展，全力推进中国创新医药发展。

乾道集团高级投资总监蒋煜先生表示：耀海生物深耕微生物表达体系 CRDMO 服务多年，业务聚焦在重组蛋白/多肽、核酸药物、纳米抗体、新型重组疫苗等领域，这些方向也是乾道集团在生物医药领域投资布局的重点。耀海生物创始团队务实稳健、服务能力全面、项目经验丰富、生产质量体系完善、规模领先，受到国内外客户的广泛认可。我们相信公司在创始团队的带领下，把握行业发展机遇，业务快速发展，持续领跑。