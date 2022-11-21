近日，面向工程和科研开发者的效率协同软件平台峥研软件完成种子轮融资，本轮融资由源码一粟领投。

据介绍，峥研的使命是通过架构创新推动工程科研效率升级，致力于实现首款全球大规模应用的通用工程科研效率平台。

科技发展和通过数字化推动科技效率提升是全球共识，全球有超过 2 亿的工程师人群，中国在职工程师人数已达 7000 万人，占全世界工程师人数的三分之一，也是最多元化，覆盖行业最广的工程师人群。同时，中国的科研人员和理工类高校人数在 1000 万人以上，占全球三成。工程科研人群无论是数量还是用工成本都保持持续增长，形成了对效率软件的持续朝阳需求。

在工程和科研项目实施过程中，工程科研人群每天会遇到大量因数据来源不同而产生的低效数据传递和重复工作，因数据分析和呈现方式的不同产生的冗余沟通成本，以及因工作环境不同带来的协同困难。峥研软件团队在工程和科研领域深耕 20 余年，深刻理解工程科研工作痛点，作为拥有丰富产品开发经验的超级用户，峥研致力于解决工程科研的效率和协同问题。

当下，在非科研领域涌现出的协同效率平台如 Notion、Figma、Canva 等，已经证明了效率的价值。在传统科研领域，国内外已存在多种以数学为基础，从垂直领域延展到其他学科的计算工具或低代码平台，但始终没有一款产品能真正完整解决各行业工程和科研人员的效率和协同问题。峥研软件从数据出发，用最新的协同理念、架构创新，结合工程科研人员的真实体验和需求，面向全球数以亿计的工程和科研人群，帮助其实现工程和科研领域的效率提升。具体模块如下：

数据获取

以对各行业常用的软硬件搭建数据接口并进行重构的方式，将割裂的信息孤岛收集起来，并建立和统一所有数据接口，提升数据获取效率。

数据呈现

建立数据中台，统一底层函数和图表模板以便于调取，并搭建多种实用工具包，开放分析工具开发接口，提升用户的数据呈现效率。

数据管理与挖掘

配备多种智能化分析模型协助用户进行数据挖掘和管理，实现分享链接而不是数据文件。

协同办公

构建云原生低代码编程环境，使用户可以共享工作台。导入即时通讯、音视频和文档共享管理，将数据流嵌入工作流，实现跨部门协同办公。

峥研软件由工程软件领域的行业老兵，连续成功创业者李严峰创立，核心技术团队拥有国内顶级科研企业电子和计算机领域的工程和科研经验，成功开发并商业化多个大型工程软件和硬件产品，积累了大量典型用户。

源码张振宁表示，效率提升是全球所有科技企业长期存在的痛点。目前，全球还没有一款广泛应用的提升效率为导向的科研和工程软件平台，峥研有机会通过赋能数据的高效协同分析和管理，助力科技企业和组织提升效率。严峰作为连续创业者，在领域内拥有超过 20 年的长期洞察，团队在科研和工程领域有深刻认知，是领域内的超级用户和产品经理。源码看好峥研在效率领域的专业高度，期待团队打磨优质产品，为用户创造持久真实价值。