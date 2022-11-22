北京时间 11 月 22 日，全球实时互动云服务商声网（NASDAQ：API）发布了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，2022 年 Q3 声网实现营收 4099 万美元。客户规模方面，截至 2022 年 9 月 30 日，声网全球注册应用超 51.1 万个，同比增长 37%；全球活跃客户数量达 2987 个，同比增长 16％。

“面对充满挑战的全球宏观经济环境，我们三季度实现了稳健的经营业绩。近期我们致力提升公司的运营效率，同时聚焦于战略优先级目标，包括不断提升核心体验质量、提升产品的易用性、加强客户获取力度，并持续获得标杆客户的认可。这将助力我们跨越前进道路的种种不确定性，并在历经挑战后发展壮大。” 声网创始人兼 CEO 赵斌表示。

在现金流方面，声网依然拥有稳定、充足的资金来保障长期的研发投入，为未来业务发展提供坚实基础。财报显示，截至 2022 年 9 月 30 日，声网现金、现金等价物及短期投资为 4.83 亿美元。

RTE2022 圆满落幕 观看人数超 50 万

作为行业开创者和引领者，由声网主办的实时互联网大会始终是 RTE 行业风向标。本季度，RTE2022 第八届实时互联网大会在线上举行。本届大会以 “聚享万象” 为主题，通过 “开发者日、行业日、生态日”3 大主题日的全新线上议程，覆盖实时互联网技术、行业、创业、生态、企业责任等话题。

今年是实时互联网大会的第 8 年，自 2015 年首次举办以来，实时互联网大会成长为全球规模最大的音视频行业峰会，吸引了全球 RTE 开发者、创业者及行业人士参与，累计影响开发者超过 200 万。今年也是大会报名及参会规模最大的一年，线上实名制报名超过 6000 人，全网观看人数超过 50 万。

随着 RTE 行业的发展，诞生了许多各具特色的实时互动项目，为 RTE 赛道带来更多颠覆性创新体验。11 月 4 日，第二届 RTE 创新大赛在 RTE2022 生态日论坛举办。本次大赛为行业带来了丰富的实时互动领域前沿场景，展示了全球创业者的风采。参加决赛的 12 家 RTE 领域初创企业分别来自 “超音速计划” 年度八强和北美及亚太赛区 Startup Battlefield 优胜团队，参赛的初创项目包含众多 RTE 新兴场景，如虚拟人、元宇宙电商、元宇宙虚拟空间搭建工具、录屏效率工具、AR 智能投影台灯、API 管理平台、AIGC、触觉交互、声音社区等。

在经过长达 5 小时的路演后，最终，用 AI 与 RTE 改变学习方式-Sarafin AI、AR 智能投影-深光科技、用触觉赋能交互终端-蚁触科技从参赛的 12 支队伍中脱颖而出，成为第二届 RTE 创新大赛的前三强。

第二届 RTE 创新大赛三强，与颁奖评委合影

9 月 17 日，由声网、环信与 RTE 开发者社区联合主办的「RTE 2022 编程挑战赛」圆满落幕。今年大赛的主题是 —— 试试用最好的 “积木” 来一场头脑风暴吧！旨在鼓励开发者利用现有的工具和组件，快速构建出能解决实际问题的产品。

经过激烈的角逐，最终两条赛道共有 27 只队伍会师决赛。值得一提的是，本次大赛的决赛和颁奖都是在借助由元宇宙技术搭建的虚拟场景中进行，进入决赛的团队分别选用了自己的虚拟形象进行路演与答辩，也让参赛选手和观众进一步体会到实时互动技术带来的创新体验。

参赛选手 &评委合影

发布行业首本专业书籍《实时万象》

本季度，声网发布了实时互动行业首本聚焦应用场景解析的专业书籍《实时万象》。深度剖析了实时互动产业 20+ 赛道，近 200 个场景，并首次揭秘声网的音视频大数据，为全球 RTE 行业的开发者与创业者提供一个全面的借鉴与参考。

10 月 27 日，在 RTE2022 媒体日上，声网宣布与联合国人口基金签署 MOU，在未来两年里，双方将利用实时互动技术持续推动社会可持续发展，支持更多青少年获得适龄的健康教育和创业机会。目前，双方已经合作落地在多个地区中学的青春健康教育线上课程。

本季度，声网还宣布与信通院成立实时互动联合实验室。中国信息通信研究院泰尔终端实验室副主任陆冰松表示，“此次双方联合实验室的成立，不但能加快构建实时互动领域关键场景体验质量标准认证体系，还可以进一步加深实时互动技术与各行各业的深度融合，激发更多新场景与新应用，共创行业新价值。”

新产品落地 场景化能力进化

从 RTC 到 RTE 服务，是基础能力向场景化能力的快速进化。在这样的需求下，声网在本季度推出了 Native NG SDK 4.0.0，这也是为 RTE 场景构建而设计的新一代 SDK。赵斌在 RTE2022 主论坛分享时表示，“它在模块化的设计上提供了更加灵活方便、易于解耦和组合的能力，还提供了强大的插件平台，让各种场景的构建、以及插件开发更加易用、方便。同时，还可以很容易构建各种应用场景的 aPaaS，这种场景工具库的完备，为下一代场景的诞生做了充分准备。”

实时信令能力也逐渐成为 RTE 服务的新基建。声网在第三季度发布了 RTM 2.0，为开发者提供一整套低延迟、高并发、可扩展、高可靠的实时消息及状态同步解决方案，实时消息可做到全球范围内平均不⾼于 100ms 、最低达 30ms 传输延迟，满⾜企业应⽤场景中对于实时性的严苛要求，在能力上更能适应场景构建的诉求。

在场景合作落地方面，在本季度，全美最大直播购物独角兽通过搭载声网的极速直播解决方案，实现了可观的营收和转化。声网极速直播主要面向电商直播、赛事直播、在线答题、co-watching 等 “轻互动” 直播场景，可以为用户提供更低延时、更高质量和更好同步性的直播体验。

同时，声网还与 MBC 集团达成合作，为旗下中东北非游戏社交平台 WIZZO 提供互动直播相关技术服务。对 MBC 来说互动直播是全新的领域和尝试，因而他们比较了众多家技术服务商的解决方案，鉴于在中东北非地区优异的弱网对抗、设备兼容等能力，及卓越的服务支持和快速响应机制，MBC 最终选择了声网为 WIZZO 的互动直播功能提供支持。声网助力 WIZZO 平台相继上线了诸如连麦直播类的功能，有效提升了用户参与度。数据显示，在使用了此类直播功能后，MBC 的新用户增长了 10%。