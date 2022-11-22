动点出海获悉，印度精酿啤酒初创公司 Bira 91 于近日宣布，已经获得了一笔由日本啤酒巨头麒麟领投的一笔 7000 万美元 D 轮融资。

尚不清楚 Bira 91 本次的投后估值。不过有消息指出，在去年早些时候麒麟对 Bira 91 进行其首次投资（3000 万美元）时，后者在当时的估值为 3 亿美元。据了解，在完成本次投资后，麒麟持有的 Bira 91 股权已从不到 10% 提升到了近 20%。

Bira 91 成立于 2015 年，是一家主打精酿啤酒类别的印度啤酒品牌。作为 Bira 91 的成立背景，根据 FEEDOUGH 的说法，在 2014 到 2015 年间，印度全国 2.7 亿箱啤酒总销量中只有百分之一的部分由精酿构成。不过，正是由于这种为当地消费者相对陌生的口感，再加上 Bira 91 在设计方面的投入，Bira 91 的啤酒一经上市就受到了当地人的喜爱。据透露，当时，尽管 Bira 91 并未在传统营销渠道上投入任何资金，该品牌仍很快获得了当地高端市场 30% 的份额。

（关于 Bira 91 名称的来源：起初其创始人 Ankur Jain 希望使用的是 “Biru” 这一来源于日语的啤酒发音单词。不过，Ankur 并未能在日本成功注册到 Biru，而他也因此把目光转向了 “Bira”。另外，91 指的是印度在国际上的国家地区代码）

目前，这位印度啤酒市场的新秀已经成为了当地第四大啤酒公司，业务覆盖全球 18 个国家/地区的 550 座城镇。而从市场表现方面来看，目前，Bira 91 的年销售额已从成立当年的500 万卢比（约合 6.1 万美元）增长至了千万美元规模——在今年二季度，该公司的净销售额就已达到了 2000 万美元（有史以来最高，而这一数字也是较上期增长了 132%）。

针对本次新融资的用途，Bira 91 表示，将用来推进其产品的开发，并进一步向国际市场扩张。此外，也有消息指出，Bira 91 也正考虑走向上市。

值得一提的是，作为 Bira 91 本次的融资背景，或者说作为该品牌接连两次获得麒麟青睐的背景，据路透社表示，当下，由于国内人口减少和年轻人饮酒水平的下降（较前几十年相比），日本酒饮市场正值疲软之势，因此，麒麟正寻求向海外的新市场扩张。而印度则是为其所“看好”的国家，这里的精酿市场正在表现出良好的增长趋势。

有消息指出，现阶段，印度的啤酒市场规模预计在 50 亿美元左右。