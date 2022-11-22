根据 Counterpoint Research 最新发布的东南亚月度智能手机渠道份额追踪报告，2022 Q3 主要东南亚市场的高端智能手机出货量同比增长 29%，东南亚市场仍处在宏观经济疲软的阴影下。结合商业和消费者情绪低迷，以及逐步放缓的投资。导致主要的智能手机品牌在 2022 年 Q4 之前库存水位超过其销售所需。但高端智能手机出货量同比的大幅增长，反映了高端细分市场在困难时期的韧性。

高端智能手机（批发价格>400 美元）出货量同比增长 29%，而低于 200 美元的智能手机出货量下降 24%。

整体东南亚智能手机出货量同比下降 10%。

较低价位本季度受经济影响较大，具体体现为出货量下降和产品库存增加。

预计 Q4 这种情况能够在节日到来之际得到缓解。

高端市场的增长中也能看到一些品牌层面的成功和失败。三星的出货量同比下降 13%，但苹果在所有主要国家的出货量同比增长 63%。

5G 手机占主要国家总出货量的 32%，2022 年第三季度 5G 智能手机出货量同比增长 56%。

200-400 美元（约合人民币 1400-2800 元）价格区间的的 5G 智能手机同比增长 73%。