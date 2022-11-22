几年前，达美乐推出了基于 Chevy Spark 的 DXP 比萨送货车，它带有内置的暖炉。现在，该公司宣布计划打造一支由 800 多辆雪佛兰 Bolt 组成的车队，从而实现电动化。

超过 100 款 Bolt 将于本月到达指定的特许经营店和公司商店，而其余单位将在 2023 年底开始交付。当所有 855 个都投入使用时，达美乐将拥有美国最大的电动比萨送货车队。

达美乐表示，采用电动方式的决定建立在他们 “创新比萨外卖空间的悠久历史” 之上。该公司还指出，Bolt 具有多项优势，包括零排放、先进的安全功能以及比传统燃油动力车辆更低的维护成本。达美乐接着说，拥有一支电动车队提供了 “更多机会来吸引没有自己汽车的送货司机。”

此外，像 Bolt 这样的电动汽车让世界上最大的披萨公司避免了 “高油价的财务影响”。AAA 报告全国平均价格为每加仑 3.662 美元，但在热爱披萨的加州司机每加仑花费 5.252 美元。达美乐首席执行官拉塞尔韦纳表示，“达美乐一直处于比萨饼配送领域的前沿，随着汽车技术的不断发展，电动送货车变得有意义。我们已经承诺到 2050 年实现净零碳排放，这是我们开始减少对环境影响的一种方式。”

通用汽车车队副总裁 Ed Peper 也表达了他的观点，他说：“雪佛兰 Bolt EV 具有实惠的价格、有趣的驾驶特性和 259 英里（417 公里）的续航里程，是多米诺电气化交付的未来。”