来自台湾的电动汽车领先品牌 Gogoro 以多方面的业务战略正式进军印度。Gogoro 既生产电动滑板车，也生产电池更换技术解决方案，并计划逐步在印度市场推出这两种产品。

Gogoro 与印度的 Zypp Electric 合作，Zypp Electric 是一家位于古尔冈的最后一英里物流企业，使用电动汽车减少碳排放。两家公司都将启动一项试验计划，该计划将在古尔冈、德里、诺伊达、加济阿巴德、法里达巴德和班加罗尔实施。据 Gogoro 代表称，B2B 电动两轮车的功率与典型的 110cc 两轮车大致相同，最早将于 2022 年 12 月在德里开始运营。

Zypp 计划在未来两年内将其车队中的电动两轮车数量从 7,000 辆增加到惊人的 200,000 辆。此外，届时其网络将从六个城市增加到十五个城市。Gogoro 将成为 Zypp 的移动合作伙伴，此外还将提供该运营充电所需的基础设施，主要包括电池交换站。在台湾，Gogoro 在短短几年内迅速扩张，证明了它的实用性和适应性。

充电站本身采用模块化设计，可以根据可用区域进行调整。据该品牌称，台湾的 Gogoro 交换站比加电站还多。它还表示，换电的平均时间为 6 秒，这比为两轮车加油所需的时间要少得多。每个设备都使用电网为最近更换的电池充电，但也能够自我维持长达 64 小时。即使这是一个很大的承诺，它在印度也应该很有帮助，因为电力短缺是那里的一个普遍问题。

此外，使用 B2B 方法启动运营将使 Zypp 和 Gogoro 能够全面评估他们的电池交换技术。在印度等人口稠密的国家，电池更换服务一再被证明在经济上更可行，因为并不是每个人都能使用家庭充电系统。此外，Gogoro 将能够将从其 B2B 计划中吸取的经验教训应用到其消费类电动两轮车中，该产品有朝一日可能会投放到印度市场。