驯鹿生物（IASO Bio），一家从事发现、开发和制造创新药物的临床阶段生物制药公司，Umoja Biopharma, Inc. 一家以开创即用型综合疗法，可重新编程免疫细胞以治疗实体瘤和血液系统恶性肿瘤的免疫肿瘤学公司，日前共同宣布双方已达成一项研究协议，以评估 Umoja 的 iCIL 平台结合 IASO 的业界最优 CAR，开发即用型疗法，为急性髓性白血病（AML）及潜在其他血液系统恶性肿瘤患者，提供可负担、便捷的治疗方案。

驯鹿生物首席执行官汪文博士表示：“我们很高兴能与 Umoja 达成合作。我们的全人源 CAR 结构的优势在针对多个靶点，广泛血液系统恶性肿瘤的临床试验中已经得到验证。我们很高兴将我们的 CAR 结构与 Umoja 的新型 ShRED 技术相结合，以更低的成本开发即用型下一代新型细胞疗法。”

驯鹿生物利用其专有的全人源抗体发现平台（IMARS）、高通量 CAR 筛选平台、快速临床试验的执行力，以及自有的质粒、病毒载体和 CAR-T 细胞生产成功率均超过 90% 的 GMP 生产设施来筛选潜在业界最优的 CAR。同时，公司也致力于将其创新疗法带给全球更广泛的人群。

“我们相信，结合我们的 iCIL 平台和驯鹿生物的 CAR 开发的即用型疗法将为更广泛的患者获得血液恶性肿瘤的最优疗法铺平道路，”Umoja 联合创始人兼首席执行官, 医学博士 Andy Scharenberg 说，“随着医学和科学的进步，癌症患者的治疗方法也在进步，但我们还有很长的路要走。 Umoja 和驯鹿生物之间的合作旨在推动下一阶段的癌症治疗。”

Umoja 基于 iPSC 的同种异体细胞治疗平台使用其合成受体启用分化（ShRED）制造工艺来指导 iCILs 的分化和扩增，iCILs 是一种新型的先天性淋巴细胞，具有强大的抗肿瘤活性。 ShRED 生成的 iCIL 在无饲养层细胞培养 100 天后仍保留功能，并且由于 ShRED 不需要饲养层细胞来诱导效应细胞扩增，因此这些细胞无需多种复杂原材料即可保持其增殖能力。