中国的一份注册申请披露了 Smart 品牌第二款车型的第一张图片和数据。除了经过改装的车身外，该车型还将配备带第二个电动机的全轮驱动系统，以及至少一个电池选项。

因此，继 Smart #1 之后的第二款车型将被称为 Smart #3，它将是一款类似双门轿跑车的 SUV 车型，它比 Smart #1 更长更宽，但低于 Smart #1。单纯从视觉上看，在没有参考的情况下，该车型在白色背景下看起来更像是一辆紧凑型轿车。然而，从注册申请中得知的数据反驳了这种印象：Smart #3 长 4.40 米（即比 #1 长 13 厘米），但高度仅为 1.55 米，而不是 1.63 米。此外，据说轴距略长，为 2.785 米，而不是 2.75 米。与稍高的 #1 相比，这使车辆具有不同的比例。

与 Smart #1 一样，单引擎版本将产生 200 kW 的功率。还计划在前面配备第二个电动机的版本，这将增加 115 kW 的功率。根据该文件，电动机将由威瑞电动汽车技术有限公司提供。NMC 电池将来自供应商 CALB 和欣旺达——但目前还不知道它们的尺寸。已知 #1 有 66 kWh。

补贴后，#1 起价为 190,000 元人民币（约合 27,300 欧元）。在德国，这款 4.27 米长的电动 SUV 的起价为 41,490 欧元。目前尚不清楚 #3 是否也将在欧洲发布。但会成为中国市场新宠。