近日，泛肽生物科技（浙江）有限公司（简称 “泛肽生物”）宣布完成数千万元人民币 A 轮融资，由元生创投独家投资，取势资本担任独家财务顾问。本轮融资所募资金将主要用于公司在流式细胞技术平台的持续研发与市场拓展，为临床患者提供免疫功能精准评估综合解决方案。

泛肽生物成立于 2017 年，公司主要基于流式细胞技术，不断研发更符合临床需求的创新型流式诊断试剂和流式诊断仪器，为医疗机构感染、自免和肿瘤等多场景提供免疫状态精准评估的综合解决方案。依托核心创始团队深厚的技术积累与研发团队的不懈努力，公司进展迅速，现已拥有核心发明专利二十余项，已经成功开发出多项创新型流式试剂和仪器，其中创新型免疫细胞及其线粒体检测试剂盒及配套流式细胞仪已经取得国内同类首张 IVD 注册证。泛肽生物采用第三方外送与试剂入院双轮驱动的商业模式，已经与上百家医院及科研单位形成合作，更好地满足了未被满足的临床需求，销售业绩也获得了快速增长，未来将以浙江等省市为根基并快速辐射全国。

泛肽生物创始人兼董事长何淼先生表示：非常荣幸能够获得元生创投投资人的认可，充足的资金支持使得我们能够引进更多的人才，加大研发投入并加速产品的产业化步伐。未来 20 年，中国体外诊断行业将是创新驱动的市场，原创与创新能力是驱动企业的核心动力。今后泛肽生物将持续推动完善底层技术发展和检测体系构建，加速泛肽生物免疫细胞线粒体检测产品的临床推广与应用，为国内流式检测市场带来革命性变革；并不断迭代发展变革，为患者提供更多创新性的技术、产品和服务。

元生创投管理合伙人林艺博士表示：目前，国际品牌在临床流式检测领域仍然处于垄断地位，其中一个很大的原因就是国产品牌缺乏能更好满足临床需求的创新性产品。泛肽生物基于敏锐的临床观察发现了未被满足的临床需求，并通过多年的自主研发研制出具有创新性的流式产品，有望满足临床未被满足的需求并打开国产替代的新局面。此外，我们也高度认可创始团队的 All-IN 式投入和高效执行力。我们相信元生与泛肽生物的合作，不仅能在资金上支持企业继续发展壮大，也能在产业上下游资源和战略布局上带来更多帮助，希望与企业共同加速流式临床检测的国产替代和创新研发进程。