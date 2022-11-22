vivo X90 系列正式发布。作为 vivo X 系列新十年开篇之作，X90 系列既是影像性能巅峰，也是设计典范。不仅在性能、系统、影音效果等方面全面升级；更以全面提升的双芯算力、自研影像算法及行业至高标准的光学器件，带来超越想象的影像体验；凭借既有传承、又独具匠心的产品设计语言，建立 X 系列的美学秩序。做到旗舰之上，更胜旗舰。

本次发布的 vivo X90 系列包括 X90、X90 Pro 和 X90 Pro+三款机型，拥有众多始发及自研的技术与功能。如 MediaTek 新一代旗舰平台天玑 9200、自研芯片 V2、京东方超视网膜护眼屏及三星 2K E6 超感护眼屏、IMX758 传感器、VCS IMX866 传感器等领先配置，推出华夏红、原黑、冰蓝、至黑四款时尚配色，售价 3699 元起。X90 将于 11 月 30 日正式开售，X90 Pro 和 X90 Pro+将于 12 月 6 日正式开售。

为追求更专业的人像表现，vivo X90 Pro+推出了 “蔡司双焦段人像镜头”。其中 50mm 定焦大师摄像头采用全球始发、深度定制的 IMX758 传感器，具有超大光圈、超高像素、超大进光量的特点，让人像的色彩、肤质更加细腻。90mm 中长焦人像镜头则擅长制造空间压缩感和焦外虚化，尤其适合人文街拍，赋予用户更为广阔的创作空间，让拍摄者与被摄对象保持自然的距离，打造出 vivo X90 Pro+的至臻人像。

vivo X90 Pro+支持 14bit SuperRaw、视频 Log 模式功能，为专业摄影师提供具有更大后期处理空间的素材品质。与此同时，vivo X90 Pro+还支持杜比视界 HDR 视频拍摄，满足多场景的拍摄需求。在此基础上，vivo X90 Pro+还能够实现杜比视界视频全生态完整体验，带来从拍摄到显示再到编辑的杜比视界全工作流，用一部手机就能创作出真实生动的 HDR 视频画面。

X90 Pro+全球始发三星 2K E6 超感护眼屏，采用新一代 E6 发光材料，局部峰值亮度达 1800nit，支持 XDR 和杜比视界。vivo 通过自主研发的 V-sync 技术帮助其优化了触控延时。vivo X90 系列带来更强大的快充续航体验。X90、X90 Pro 和 X90 Pro+的电池容量分别为等效 4810mAh、等效 4870mAh 和等效 4700mAh。其中 X90、X90 Pro 采用双电芯 120W 有线闪充，8 分钟即可充至 50%。X90 Pro 和 X90 Pro+支持 50W 无线闪充。

散热方面，vivo X90 全系适配超广域冰原散热系统。为了协助先进的计算摄影系统散热，X90 Pro+的 VC 均热板面积更是达到了前所未有的 8900mm2，为相机模组进行全场景降温，散热能力更强。