为践行 “云改数转” 战略，推动 “天翼云” 建设，中国电信今年年初开始全面推进业务平台上云。江苏电信联合中兴通讯迅速响应，率先启动 IPTV 业务平台上云实践，并于 8 月底基于天翼云统一底座，实现云翼、云道、云眼、云桥 “四云平台” 对接，助力江苏电信成为中国电信首个云化平台规模商用的省份。

中兴通讯作为主要的 IPTV 平台上云建设厂家，在天翼云贵州资源池测试时就率先完成功能验收。在携手江苏电信实施云化部署期间，中兴通讯结合江苏电信实际情况，推出 “分布式视频云” 架构，将云化中心作为独立中心接入，与现网 IPTV 系统共同组成 5 个中心的多活多中心容灾架构，实现国内首个跨 CT 云与天翼云的 IPTV 容灾平台，支持分钟级自动化容灾切换，满足新业务的快速测试上线要求，具备向 8K、多视角、自由视点等沉浸业务的平滑演进能力，助力江苏电信全面提升系统安全运行水平，满足业务创新发展需要。

IPTV 平台作为电信集团规模最大的业务平台，通过上云，推进 IT 系统底座数字化、标准化、自动化、自主化，并可以进一步提升软件开发数字化管理和敏捷交付水平。中兴通讯表示，将持续致力于合作共赢、共建天翼云生态、共促业务平台规模发展的目标，为中国电信提供 IPTV 业务发展强有力的支撑，为家庭业务的生态环境提供丰富的想象空间，助力中国电信视频业务固本拓新。