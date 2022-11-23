奔驰大 G 在燃油车时代甚至成为奔驰一个重要的标志性车型。在为期四年的开发计划进行到一半时，梅赛德斯-奔驰已经开始使用多款原型车对电动 G 级轿车进行耐久性测试。这家总部位于斯图加特的公司还确认了有关计划于 2024 年生产的车型的一些细节。

例如，与 2021 年 9 月发布的概念车一样，EQG 将在靠近车轮的位置安装四个电动机。性能数据尚未公布，但梅赛德斯-奔驰透露，将有不同输出的不同车型，包括 AMG 版本。据说 EQG 的电池可提供约 100 kWh 的可用容量。

但是，这不会是 EQS 和 EQS SUV 的 107.8 kWh 电池。一方面，EQG 基于具有梯形框架的完全不同的平台，另一方面，它将具有不同的电池化学成分：众所周知，Sila Nanotechnologies 的硅阳极化学成分将作为电动 G 的一种选择。

据报道，梅赛德斯-奔驰计划在 2024 年中后期投放 EQG。EQG 将由麦格纳在格拉茨生产。大部件的生产可能会在一条生产线上进行：正如梅赛德斯代表告诉英国杂志《汽车》，将有两种不同的配置——一种带有电池和靠近车轮的电动机，另一种带有内燃机动力系统。

然而，与研究一样，量产车型将配备四个电动机的事实已经公开了很长时间。“围绕四电机布局进行了激烈的讨论。它非常复杂。它也非常昂贵，” 梅赛德斯-奔驰股份公司越野车产品部门负责人兼梅赛德斯-奔驰 G G GmbH 董事总经理 Emmerich Schiller 说。“但是如果有两个电动机，就会有差速锁，这意味着电子和机械系统的结合。使用三个电机——一个在前轴上，两个在后轴上，你无法在越野条件下获得全部性能。”

为了不仅在道路上匹配 AMG 中的性能和燃料 G 级表现，而且为了跟上熟悉的越野车型，四个电动机中的每一个都有自己的两速变速箱。这就像内燃机越野车中的齿轮减速器：在 Eco、Comfort 和 Sport 驾驶模式下的道路上，EQG 将主要使用二档。另一方面，在 Trail、Rock 或 Sand 三种越野模式中，最重要的不是最高速度或加速度，而是对车轮扭矩的最大控制——为此使用了一个特别短的减速齿轮。“它非常精确，” 席勒还说。“对每个车轮的单独驱动控制提供了一个全新的能力水平。我们有更多的越野可能性。”

耐力测试不仅在公路上进行，也在越野中进行。“在越野中，整体续航里程更重要，驾驶时间更重要。我们在测试期间看到了一些令人难以置信的数字，” 席勒说。我们期待奔驰电动版大 G 早点到来。