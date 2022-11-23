全球劳动力短缺以及用工成本的增加，对零售服务行业产生了极大的冲击，促使了零售业自动化程度的加速推进。针对这一增长的市场需求，Dobot 发布了专门为商业领域设计的协作机器人 DOBOT Nova 系列，可用于制作咖啡、冰淇淋、炸鸡、煮面、调酒，以及按摩理疗。

DOBOT Nova 系列首次发布两款产品，分别适用于零售领域的 Nova 2 以及按摩理疗等领域的 Nova 5，负载分别是 2kg 和 5 kg，可以替代或减少人力投入，尤其是疫情时，也能减少与人的接触，大幅降低运营成本。

为满足商家对个性化品牌形象的需求，区别于工业用协作机器人，DOBOT Nova 采用了简洁的设计风格，支持客户定制机身外观，完美融入店面环境，带来友好的用户体验。区别于工业机器人，Nova 为满足对店内坪效比的要求，机身设计极为紧凑，只需 1 平米空间就可以导入使用。

考虑零售商家一般缺少专业工程师，DOBOT Nova 格外注重产品的易用性设计。拖动示教、图形化编程、自定义按钮等软硬件设计，10 分钟即可完成部署，启动运行。

在零售服务业中使用的机器人与人接触频繁，安全性是至关重要的指标。DOBOT Nova 采用多种安全防护技术，可以智能感知人体动作，检测到碰撞时 0.01s 内迅速停止，如遇断电等突发情况将会自动锁定，保障安全。