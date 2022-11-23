动察：中国汽车出海不止于整车，技术平台开始发力

汽车出海成为近期的热门话题。2021 年中国汽车出口量 201.5 万辆，同比增长一倍，覆盖地区拓展，产品矩阵丰富。而在前期，中国的汽车出海形态还主要是以整车出口为主。而现在，中国车企的技术平台也开始发力，成为出海的另一个通路。

从出口区域看，目前中国品牌在欧洲市场取得了明显突破，改变了长期以来过度依赖亚洲和非洲市场的局面。此外，2021 年中国新能源汽车出口持续走强，且出口的主要市场集中在西欧的比利时、英国和澳大利亚等成熟市场，也从侧面反映出在全球汽车产业向新能源领域深度转型的风口下，中国汽车的制造能力和智能化水平正逐步被西方国家消费者所认可和接受。

所有车企均计划在未来 3~5 年重点布局德国、法国等欧洲主力汽车市场，75% 的车企决心进入北美市场。在竞争激烈的全球主力市场立足，既能为企业实力提供有力背书，也有助于车企持续打磨自身在产品、服务、技术等方面的能力。

目前，我国已签署了 19 个自贸协定，覆盖 26 个国家和地区，智利、秘鲁、澳大利亚、新西兰等国对我国汽车产品关税已经降低，为车企国际化发展创造了更加便利的环境。乘联会数据也显示，9 月国内新能源乘用车出口 4.4 万辆，占出口总量（含整车与 CKD）的 17.6% 左右，上汽、吉利、长城汽车、爱驰汽车、江淮汽车等车企旗下的新能源车型都在海外市场有着不俗表现。

技术授权的营收已成为吉利汽车的一项重要额外收入。2021 年，吉利汽车技术服务和授权利润等其他收入持续增长，成为吉利集团利润来源的重要方向，为公司带来了利润正向增长。吉利集团去年的财报也显示，吉利集团在技术服务和授权利润等方面的其他收入持续增长，同比增长超过 240%。

吉利已签署协议，将其全电动可持续架构 (SEA) 授权给波兰政府支持的新兴电动汽车制造商 ElectroMobility Poland (EMP)。吉利的 SEA 浩瀚架构，极氪品牌已经用上，也是未来沃尔沃汽车、奔驰 Smart 和集度汽车，电气车转型发展的重要平台。SEA 浩瀚架构下，共有 5 个电气化平台。入门的是 SEA-E 平台，适用于 A 级车。SEA2 平台适用于 B 级~D 级。SEA1 适用于 D 级车以上尺寸。还有 SEA-S 性能车专用，另外还有针对皮卡、小货的 SEA-C 平台。

EMP 计划为其 Izera 品牌开发多款电动车型。两辆展示车于 2020 年 7 月亮相。当时，据说这些车辆（一辆 SUV 和一辆紧凑型汽车）将基于外购的电动汽车平台，但没有透露制造商考虑的是哪个平台。

波兰媒体随后推测，这个合作将落在拥有 MEB 平台的大众、拥有 e-TNGA 的丰田或拥有新 E-GMP 的现代上，但是现在终于是给了吉利。吉利当时不可能引起人们的注意：这家中国公司在 2020 年 9 月底才展示了 SEA，比 Izera 原型晚了大约两个月。例如，Smart #1 也是基于 SEA。66 kWh 电池和 200 kW 驱动器的关键数据能否转移到 Izera 还有待观察。

该项目的既定目标是开发一款尽可能使用波兰供应商零部件的电动汽车。EMP 仅获得了基于 SEA 制造车辆的许可，但未获得购买平台组件的许可。这意味着 EMP 可以仅使用吉利的专利和设计方案，与波兰供应商一起制造零部件。

据吉利称，首款使用吉利平台的伊泽拉车型将是一款紧凑型 SUV。目前尚不清楚这款车是否会接近 2020 年展示的研究。继 SUV 之后，Izera 还计划推出紧凑型轿车和旅行车。据报道，电动汽车将于 2024 年在亚沃日诺的新工厂生产。

到目前为止，只有吉利参与的电动汽车制造商使用了 SEA。这使 EMP 成为第一个第三方客户。“吉利控股很自豪能够签署这项协议，将其行业领先的 SEA 架构授权给 EMP，” 吉利控股集团首席执行官表示道。“我们的 SEA 架构将帮助 EMP 在硬件、软件和可扩展性方面为最终用户带来最好的产品。”

“SEA 架构非常适合 Izera 产品概念。吉利为 EMP 提供一流的行业专业知识和更多的商业机会，”ElectroMobility Poland 首席执行官 Piotr Zaremba 说。“从长远来看，这种技术合作伙伴关系将使 EMP 蓬勃发展，使我们能够大力吸引当地供应商并在设想的业务框架内执行项目。”

可以预见的是，在未来，随着中国车企技术的成熟和进步，不止一家吉利这样的企业将技术输出。汽车企业的出海不仅仅局限于整车，还会覆盖到技术环节。立足于 “成为全球企业” 的宏伟蓝图，出口产品服务、树立技术标杆，将是一条可持续发展之路。