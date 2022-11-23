恰逢全球聚焦环境问题的时机，Google 于 11 月 22 日举行了亚太区可持续发展大会，介绍了在亚太地区开展和参与的多项与环保及粮食安全相关的项目，同时分享了公司在亚太地区可持续发展事业上取得的进展与成果。

从自身做起，解决企业对环境造成的影响

据 Google 亚太区总裁 Scott Beaumont 介绍，Google 自 1998 年成立以来，一直致力于将可持续发展融入所做的一切，并利用科技和 AI 来实现这一目标。在亚太地区，Google 正因地制宜地制定适合该地区的可持续发展方案，以解决公司在这里运营对碳、水、废弃物和生态环境的影响，例如与印度当地非政府组织合作，资助和修复水井和湖泊，同时改善供水、卫生设备。

在清洁能源方面，Google 上周宣布其慈善机构 Google.org 已向清洁能源买家协会（CEBA）和清洁能源需求倡议（CEDI）资助 100 万美元，以支持其扩大国际业务。Google 还宣布成为亚洲清洁能源联盟的创始成员，该联盟旨在帮助企业在亚洲获取清洁能源。

支持合作伙伴实现可持续发展目标

气候变化是人类面临的最紧迫的挑战之一。但事实证明，在当地实施以科技为驱动的解决方案可以带来实际改变，而且这些解决方案可以推广到更多地方，以应对相似的气候变化挑战。也正因如此，Google.org 已经向亚太地区关注和解决可持续发展和气候相关问题的非营利组织提供了超过 1400 万美元的资金。

在印度尼西亚，Google.org 正在为农民教育国际基金会（Edu Farmers International Foundation）提供支持，该组织专注于农民教育和技术规模化，以实现产量最大化。同时，Google.org 正向美国世界粮食计划署提供资助，以支持联合国世界粮食计划署 (WFP) 在印度尼西亚的工作，帮助政府和社区更好地预测极端天气和气候变化，并做好准备以应对气候变化对粮食安全的影响。

Google 在大会上鼓励致力于可持续发展的非营利组织向亚洲公益创投网络（AVPN）的可持续发展种子基金（Sustainability Seed Fund）申请资助，该基金由 Google.org 和亚洲开发银行（Asian Development Bank）支持，旨在帮助非营利组织利用新兴技术应对亚太地区的气候挑战。以营利为目的的初创公司也可以通过 “Google 创业加速器：循环经济” 项目获得资金，该项目旨在帮助那些以减少废弃物为目的进行创新的公司。

为了帮助各地政府了解当地碳排放数据并做出决策，Google 推出了 Environmental Insights Explorer（以下简称 “EIE”）。通过 EIE，城市可以获得与气候相关的数据洞察，目前已在亚太地区的 17000 个城市投入使用。

让人们更容易地做出可持续的选择

Google Search 显示亚太地区的人们正在寻找更多能够践行可持续发展的方法，为此，Google 每天都在持续不断地研发能够帮助人们在日常生活中做出更多可持续发展选择的产品和功能。

例如，Google Search 和 Google Maps 新推出的 Air Quality 功能，使用 AI 技术帮助人们查看当天空气质量状况，了解是异常的大雾弥漫还是危险的浓烟。在与新加坡国家环境局合作后，该功能已于上周在新加坡投入使用。

AI 技术、来自交通部门等来源的可信数据以及 Google Maps 用户的社区反馈相结合，能够为用户提供可持续发展的交通选择。利用这些信息，Google 帮助人们了解时刻表、拥挤程度和无障碍出入口等细节——所有这些都会使乘坐公共交通成为更加便捷的选择。骑行导航已经在澳洲、日本等的一些城市推出，为人们提供了更加绿色的出行选择。

尽管亚太地区正面临诸多可持续发展的严峻挑战，但我们能看到像 Google 这样的科技领军企业正积极与企业、社区、政策制定者和每一位用户紧密合作，在亚太地区不懈推进可持续发展事业。我们相信，通过科技创新与紧密合作，我们能够在可持续发展的道路上走得更远。