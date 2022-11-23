上周，华为技术有限公司（简称 “华为”）与八家业务伙伴举行政务一网通军团同舟共济合作伙伴签约仪式。本次签约代表着华为政务一网通军团与行业合作伙伴迈入了新阶段。通过建立更深层次合作关系，华为及同舟共济伙伴将共同打造咨询规划、解决方案、集成、安全、运营服务等专业能力，面向政务与城市数字化业务场景，构建更加完整的端到端能力体系，共同提升客户体验，服务全球市场。

华为公司高级副总裁、政务一网通军团 CEO 杨瑞凯在致辞中表示：“全球政务与城市数字化市场机遇和空间巨大，需要我们和伙伴一起构建端到端的服务能力。基于城市智能体架构，在城市智能感知、智能联接、智能中枢、一网通办、一网统管等场景加大投入打造能力，各展所长提升市场联合竞争力，打通客户需求的最后一公里，真正解决客户痛点，提供最佳客户体验。”

杨瑞凯表示，本次签约的同舟共济伙伴与华为有着良好的合作历史和基础，也是政务一网通军团快速发展壮大过程中紧密合作的伙伴，双方将建立同舟共济伙伴关系，朝着共同的目标开启合作新征程，共享市场、共建能力、共谋发展、共创辉煌。

参与本次签约的八家伙伴企业是深圳市奔凯安全技术股份有限公司、华海智汇技术有限公司、华夏鲲鹏科技股份有限公司、上海朋邦实业有限公司、浙江讯盟科技有限公司、成都讯为科技有限公司、深圳竹云科技股份有限公司、北京中软国际信息技术有限公司。各企业代表分别进行了主题发言，将积极携手政务一网通军团共同打造能力，在咨询规划、解决方案研发、应用场景、集成服务、安全服务、运营服务等方面开展深度合作。

本次签约同舟共济伙伴将发挥各方优势，形成能力互补，构建行业领先的解决方案与能力。在市场拓展方面，面向全球，叠加各方优势市场资源，加快业务布局；在技术方面，基于云、5G、人工智能、区块链、物联网等领域展开合作；在解决方案方面，围绕一网通办、一网统管等融合场景联合打造解决方案；在生态与营销方面加强联动，丰富生态资源，提升品牌影响力。

华为政务一网通军团将与八家伙伴企业朝着共同的目标一起打造能力，共同做大市场空间，共同分享产业发展红利，同时将持续构建开放、多元、共赢的合作伙伴体系，拥抱多种能力型伙伴合作，共筑城市智能体，深耕城市数字化。