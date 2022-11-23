哪吒汽车举行 “浩智战略 2025” 全球技术品牌发布会，发布浩智超算、浩智电驱、浩智增程三大技术品牌，并一次推出三款具备行业独创性的前瞻技术产品，包括智能汽车中央超算平台、800V SiC 高性能电驱系统、高效三合一增程器。技术品牌浩智，将和山海平台相辅相成，帮助哪吒汽车实现 “脱胎换骨” 的技术重生，顺利进入技术生态新时期，引领智能电动汽车发展的 “下半场”。

浩智技术品牌围绕智能超算平台、电驱系统、增程器系统等关键核心领域，为用户打造更安全、更智能、动力更强劲、更个性化的智能电动汽车新体验。同时，浩智品牌在全产业链布局了关键零部件，采用 “自研自造+开放合作” 双模式，拉通上下游，实现资源整合和技术融合，打造支撑整车产品力的核心技术。至此，哪吒汽车自身的技术体系化、产业的生态链布局，已如冰山在海平面上展露。

浩智超算：哪吒汽车智能汽车中央超算平台，引领整车架构进入智能电子时代

电子电气架构是汽车的 “大脑和神经系统”，决定了智能汽车的体验上限。为了实现高阶智能，车企须将汽车的电子电气架构从分布式，向集中式转变，打造出中央超算平台。目前，业内只有极少数车企，发布了堪称 “最强大脑” 的中央超算平台。哪吒汽车此次发布的浩智中央超算平台，采用中央计算架构，协同 4 个区域控制器，以及 SOA 服务软件架构，打造了高度智能化的平台，且能适配不同平台车型，将于 2024 年搭载上车，让哪吒汽车产品拥有持续升级的可能，引领整车架构真正进入到智能电子时代。

浩智智能汽车中央超算平台

浩智中央超算平台具有超强的算力、大容量存储空间、丰富的外设接口：算力最高达 1000Tops，支持从智能驾驶+座舱功能一体化的 L4 级自动驾驶；内存为 8~64GB，存储高达 1TB，可存储高精地图、影音娱乐、车内大数据等数据；其 2 路 2.5Gb、8 路 1Gb、6 路 100Mb 的以太网，可支持 5G–V2X Tbox 接入，支持车路协同；18 路摄像头接口，可实现全部 800 万摄像头环视、侧视、前后视、舱内监控；20 路 CANFD 接口，为主干以太网提供通信冗余，确保整车通信安全。

浩智智能汽车中央超算平台

浩智中央超算平台，还具有自动驾驶、影音娱乐、车控一体化解决方案；并拥有车端的 AI 深度自学习能力，能不断适应用户使用习惯，提供个性化的服务；且按功能安全架构设计，满足高阶智能驾驶的安全要求；同时内置国密芯片、按照国密标准开发设计，以保证信息安全；还可结合 5G TBOX 实现端云之间高带宽、低延时通信，可超快 OTA 升级，云端深度学习与算法迭代。

浩智智能汽车中央超算平台

浩智中央超算平台有 2 个产品形态，浩智超算 1.0 和浩智超算 2.0。浩智超算 1.0 由智驾域单元和智能控制单元两块板卡组成，将搭载在哪吒 S 的升级款上。浩智超算 2.0 采用 “中央+区域” 架构，由驾舱一体域单元和智能控制单元两块板卡组成，将应用于哪吒汽车的下一代平台车型。

浩智电驱：800V SiC 高性能电驱系统，迈入动力技术电气化时代

全球新能源汽车行业进入高速发展新阶段，800V SiC 高性能电驱系统成为业内 “风向标”。哪吒汽车发布的浩智 800V SiC 高性能电驱系统由三部分组成：SiC 电控单元、油冷扁线电机、细高齿减速器，系统采用三合一高集成设计、行业领先的一体式全内置冷却循环结构，具备 “高压、高速、高效” 三大亮点，将在 2023 年搭载上车。

浩智 800V SiC 高性能电驱系统

浩智 800V SiC 高性能电驱系统表现卓越，其电机峰值功率 250Kw，电机最高转速 21000rpm，电机最大扭矩 420N.m，最大输出扭矩 4600N.m，百公里加速达到 3s 级；适用于 400V 中压平台和 800V 高压平台，整车只需充电 5 分钟，就可续航 200km，综合续航提升 8%；同时，系统噪声降低 5-8 分贝。这无疑将使哪吒汽车产品拥有更长的续航能力、更快的补能效率以及更好的动力性能、更高的静谧性，为用户带来更高品质的驾乘体验。

浩智 800V SiC 高性能电驱系统

哪吒汽车已拥有完全自研、正向开发 800V 碳化硅电驱系统的能力。基于此，哪吒汽车还将逐步推出中压/高压 135kW~270kW 永磁电驱系统和异步电驱系统，永磁系统和异步系统将进行转子的差异化设计，控制器实现模块化设计和制造。

浩智增程：哪吒汽车自研高效三合一增程器，或成业内最合理设计

面对 “双碳” 大势，增程技术已经成为了电气化发展的 “金钥匙”。但目前市场上的增程器主要是由内燃机、发电机及其控制器的简单组合，体积大、重量重，势必影响整车的空间和经济性能。

集成化开发则能解决相关痛点，哪吒汽车此次发布的浩智高效三合一增程器即有四大技术特点——体积小、成本优、效率高、静谧性好。它体积小，是目前集成度最高、布置空间要求最小的增程器，高度集成发动机、发电机、发电机控制器，比同级增程器尺寸小 5-10%，可装在哪吒 S 等前舱尺寸布置要求极高的轿跑车型里；成本优，优化零部件数量，降低成本 10%；效率高，尤其是在 5kW-25kW 的常用工况区，达到业内最高水平，比业内平均高 5%；静谧性好，比行业平均低噪音低 3-5 分贝。

浩智高效三合一增程器

此外，浩智高效三合一增程器搭载到整车上，还可以实现 “前哨节能” 模式，即基于人-车-路的智能 “预测能量管理”，能够根据路况的交通流车速、道路坡度、剩余里程等，智能调节电动和燃油驱动，实现全工况智能能效最优控制。

浩智高效三合一增程器拥有四种动力运行模式，包括纯电、增程驱动+电池充电、增程+电池共同驱动、安全卫士：在纯电模式，300 公里纯电续航，不用预留电量，相当于 400 公里电动车的行驶里程；在增程驱动+电池充电模式，电池亏电时，确保电池处于最低状态时不下降；在增程+电池共同驱动的模式，急加速或上坡时，能满足车辆大功率行驶和长途需求；在安全卫士模式，当电量严重不足，或极端低温，或动力电池有充放电故障等特殊情况下，增程器可单独工作，自动进入安全运行模式，为用户的安全出行多加一层保障。

浩智高效三合一增程器

今年以来，哪吒汽车推动品牌向上，不断加速。三款新产品哪吒 S、哪吒 U-Ⅱ、哪吒 V 均已上市并获得高热度，性能划时代的天工电池等新技术也实现上车，全球化战略启动 “出海元年”，营销和服务屡次刷新纪录，月销量连续 4 个月位列造车新势力第一。此次，哪吒汽车又迎来重磅的技术品牌发布，展示出迎接品牌新纪元、引领智能电动汽车发展 “下半场” 的技术实力。