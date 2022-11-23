根据 Sensor Tower 最新发布的报告，2020 年全球教育类应用总下载量为 39 亿，较 2019 年增长 40.8%。尽管 2021 年以来教育类应用下载量略有下降，但仍远高于疫情前水平。

以下是详细内容：

2020 年新冠疫情席卷全球，导致线下教育受到不同程度限制，反而迅速增加了线上教育产品的使用需求与场景。与此同时，全球化进程的推进，也让越来越多的人将语言学习作为自我提升的不二选择。2021 年，全球教育应用营收突破 22 亿美元，较 2019 年增长了一倍，足见该领域巨大的市场潜力。

新冠疫情刺激线上教育市场崛起

Sensor Tower 数据显示，2020 年全球教育类应用总下载量为 39 亿，较 2019 年增长 40.8%。尽管 2021 年以来教育类应用下载量略有下降，但仍远高于疫情前水平。

2022 年 1 月至 9 月期间，全球教育类应用已获得 24 亿下载量，其中 Google Play 与 iOS 用户分别占 60.3%、39.7%。

全球教育类应用年收入同样得到稳步上涨，并在 2021 年突破 22 亿美元，较 2019 年高出 1 倍。课程购买与订阅是教育类应用主要内购方式。

2022 年 1 月至 9 月期间，全球教育类应用总收入为 18 亿美元，苹果用户贡献的收入占比高达 85.4%，来自 iPad 设备的收入份额占 29%。

亚洲市场下载量最高，北美市场收入增长明显

新冠疫情期间的隔离政策使得全球线上教育需求与场景不断增加，相关应用下载量因此提升。其中亚洲教育类应用下载量在 2020 年第 1 季度达到 4.6 亿，较前一季度增长 54%，成为疫情期间增长最显著的地区。同期全球热门教育类应用季度下载量均较 2019 年第 4 季度提升 20% 以上。

2022 年第 3 季度，亚洲教育类应用总下载量为 3.8 亿，依然是全球下载量最高的市场；欧洲与北美分别以 1.6 亿、1.1 亿下载量排名第 2、3 位。

北美、欧洲与亚洲同样是近年教育类应用收入增长三大主要市场。其中北美地区教育类应用收入分别在 2020 年初、2021 年初实现阶跃式增长，语言学习类应用可谓功不可没。与此同时，以《PictureThis》为代表的识别类应用逐渐盛行，也展示出不俗的营收潜力。

2022 年第 3 季度，北美教育类应用用户支出超过 2.9 亿美元，较疫情前 2019 年第 4 季度增长 156%。欧洲与亚洲市场分别以 1.4 亿、1 亿美元季度营收位列地区排名第 2、3 位。

《Duolingo》仍是美国最受欢迎语言学习类应用

随着全球化趋势日益显著，语言学习成为越来越多美国用户的优先选择。早在 2012 年便深耕语言学习领域的教育应用《Duolingo》脱颖而出，不仅长期霸占语言学习应用下载量与收入榜首，并自 2020 年起蝉联美国教育类应用畅销榜第一。2022 年上半年，《Duolingo》再次以超 6800 万美元收入，获得美国教育类应用畅销榜第一；同类产品《Babbel》同样表现不俗，位列畅销榜第 5 位。

下载量方面，习题解答类应用竞争激烈，共有 3 款产品成功入围美国市场 2022 年 H1 教育类下载榜 Top10，分别为《Photomath》、《AIR MATH》和《Brainly》。

2022 年上半年，习题解答应用在东南亚地区教育类应用下载榜 Top10 中占据 5 席，其中《QANDA》在激烈竞争中脱颖而出，以 700 万下载量跻身榜首。此外，《Lingokids》、《Babilala》及《Bible App for Kids》共 3 款学前教育应用入围教育类应用下载榜 Top20。由此可见，该地区对于早教与应试教育十分看重。

收入方面，早教应用《Lingokids》成为 2022 年 H1 东南亚收入最高的教育类应用。新加坡教育类应用总下载量虽然仅占到东南亚不足 2% 市场份额，但收入贡献却高达 20.9%，位列第 1 位。越南以 20.1% 的收入占比，成为东南亚地区用户支出排名第 2 的市场。

语言学习与早教应用在疫情期间增长显著

《Duolingo》无疑是语言学习应用的领军者，从 2013 年起，便早早在欧美与拉美地区快速抢占市场，并以丰富的语种支持得到了多地用户的认可。凭借着新冠疫情为线上教育行业带来的红利，产品继续将市场扩大到亚洲。截至 2022 年上半年，印度已成为《Duolingo》除美国以外最大的市场。

同样在东南亚地区获得快速增长的还包括韩国发行商 Cake Company 发行的《Cake》，其在 2019 年底进军东南亚市场，并在当地收获年度 1200 万下载量的成绩。《Mondly》、《Babbel》、《EWA English》的主要市场为欧美；《ELSA》则通过打入东南亚、拉美、印度等新兴市场于 2021 年获得了不错的下载量增长。

早教应用市场同样在疫情之后出现新的格局。于孩童语言教学领域深耕多年的《Lingokids》，在不断完善全球本地化支持的同时，通过积极的广告投放策略，在后疫情时代快速跻身全球下载量最高的早教应用。另一款正在进行全球化布局的早教应用《Kiddopia》同样有着不错增长。

与此同时，发行商对本土市场的掌控力仍然强势，例如 ABCmouse.com（美国）、洪恩识字（中国）以及 Voot Kids（印度）。因此如何对抗本土产品进而渗透当地市场，将成为发行商面临的一大挑战。