近日，国内高压安全产品创新公司维发电子科技（常州）有限公司（简称 “维发电子”）宣布完成数千万 A 轮融资。本轮融资由小米产投和华登国际联合领投，常州高新投和常州天宁产业基金跟投，光智资本担任长期独家财务顾问。本轮资金将主要用于新产品研发、量产及市场开拓。

此前公司已获得由毅达资本和东大资本完成的 pre-A 轮和星星充电等完成的天使轮投资。

维发电子成立于 2020 年 6 月，致力于研发、生产和销售新能源高压安全核心零部件和系统解决方案，包括高压直流开关、高压配电模块和新能源传感器等创新产品。

维发电子的产品可广泛应用于光伏、储能、充电桩、换电站、电动汽车等新能源核心场景以及通信基站、工程机械、轨道交通、船舶及军工等高压配电领域，可极大提升配电安全和能源利用效率。

维发电子目前主要聚焦在充换电、储能和新能源汽车市场。在充换电领域，公司已获得星星充电、斯沃普等企业认可，并批量供货。公司开发的大功率充电高压直流配电产品集成了主动和被动保护功能，通过提供高性价比智能模块，解决了大功率充电安全和运维效率低等问题。

在充换电市场之外，维发电子正在重点发力储能和新能源汽车这两个巨大的增量市场。高压直流配电、感知和保护产品是这两个领域必备的核心零部件，国内市场空间超百亿，并持续高速增长，未来想象空间极大。

维发电子已经完成了应用于储能和新能源汽车的全系列高压安全产品开发，搭建了先进的生产线，并获得 IATF16949 认证，公司正积极与多家储能客户和一线车企开展交流与合作。

本轮联合领投方华登国际高级投资经理范舒燕表示：“新能源汽车发展如火如荼，带来众多创新变革。维发团队具备一流的国际视野，丰富的头部客户的合作经验，拥有从底层材料、工艺到器件的正向研发能力，旨在为新能源高压直流系统提供低成本、更安全、更可靠的解决方案，我们对此充满期待。”

Pre-A 轮股东毅达资本合伙人金异表示：“在 ‘双碳’ 战略大背景下，新能源在高压领域的需求迅速增多，对相关产品的性能及质量要求也越来越高。维发电子的高压直流安全产品可广泛应用于新能源汽车、充电桩、换电站、光伏发电及储能等领域，有望受益于新能源行业的爆发式增长实现快速成长。我们期待维发电子借助资本赋能，不断拓展业务领域，实现跨越式发展。”

维发电子创始人尤海飞表示，“非常高兴能与光智资本合作，在合作中展现了专业的视角和重要作用。积极为企业梳理行业资源和推荐融资计划，精准对接投资机构，参与条款协议的拟定，并最终促成投资。感谢光智资本的专业和努力，期待后期能为企业提供更好的服务。”

作为本轮融资的独家财务顾问，光智资本合伙人王尔德表示：“我们非常有幸与维发电子团队认识与合作，维发团队是一个朝气蓬勃、锐意创新的出色团队，其开发的高压安全系列产品可以广泛应用于充换电、储能与新能源汽车等广阔无边的赛道上，公司的未来是星辰大海。作为维发电子的长期合作伙伴，光智资本愿意陪同公司一起成长，助力公司成为碳中和时代浪潮中的明星公司。”