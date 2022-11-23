近日，深圳威尔视科技有限公司（简称 “威尔视”）完成由上海丰仓创新基金和投资人、金牌董秘安江波共同投资的数百万元人民币天使轮融资。所募集资金将用于公司核心项目的上市临床注册。

威尔视成立于 2019 年 11 月，聚焦于青少年近视精准防控和眼睛健康管理为核心的眼健康赛道。公司团队由香港理工大学视光学系教授团队、深圳大学教授团队、华为、迈瑞技术人才及高层管理等专业精英组成。

2021 年，威尔视在深圳龙岗建设了 1500 平的 GMP 生产基地并完成验收，拥有华南区最大的 GMP 硬镜生产基地。

威尔视围绕临床与真实眼视光场景中未被满足的需求，推出了全镜片环曲面设计 OK 镜、便携式角膜地形图仪和智能验配及 AI 软件系统，可分别达到更好的近视防控效果、拓展传统角膜检测中的服务场景、提高服务质量、有效避免人工计算加工误差和非标特性遗漏、确保加工工艺质量。

对于本次融资，威尔视创始人章靖表示：“威尔视的快速发展离不开公司股东大力支持、公司团队的专业和努力。公司会扎根眼健康赛道，通过技术创新，产品创新，通过对眼健康行业的专业洞察，用科技手段给需要眼健康服务的人群，带来更好的前所未有的产品体验。”

著名投资人、金牌董秘安江波表示：“近视防控、眼睛健康管理等已升级为国家重要战略之一，威尔视的团队已经做出正确赛道选择，我坚定看好威尔视，具有非常丰富的底层研发能力，相信威尔视在这样一个年轻的，富有创造力的团队带领下，未来会对青少年眼部健康、对社会做出巨大贡献。作为投资人，支持有情怀的团队，支持有未来的行业，调动各种资源给予帮助和支持，和威尔视共同迎接美好光明未来。”

丰仓创新基金投资经理洪元川表示：“中国近视患者人数约为 6 亿，青少年近视人群约有 1 亿，角膜塑形镜是目前近视防控最好的措施之一，目前渗透率低，行业空间大，疫情对行业影响相对较小。威尔视团队来自香港理工大学，深圳大学，迈瑞等优秀大学和企业，是国内为数不多的掌握硬性接触镜智能 AI 设计、精准验配、高精密加工全流程技术的公司 ，团队专业性强，能提供创新技术的一体化解决方案，期待公司早日完成国内注册，实现上市。”