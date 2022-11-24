动点出海获悉，越南有声读物平台 Fonos 已于今日宣布获得了一笔 180 万美元的 Pre-A 轮融资。

据了解，这笔融资由 North Base Media 领投，AngelCentral、Vietnam Innovators Fund（隶属于越南数字媒体企业 Vietcetera）、Orvel Ventures 等参投。

Fonos 成立于 2019 年，并于次年推出了其有声读物平台。据介绍，自问世以来，Fonos 已经提供了超 2100 个独家内容，涵盖有声书、书摘、冥想内容等类别。

在内容方面的提升之外，Fonos 也指出，2021 年期间，平台的营收增长了 7 倍，且这一势头在今年得到了继续保持。据 Fonos 透露，在上月时，其 App 端的月活用户已达到 13 万，而该 App 也在越南的 iOS 和 Android 应用商店的图书类别长期处于榜首的位置。

针对本次新融资的用途，Fonos 表示接下来将会以此进军播客领域，并进一步提升平台上的节目数量。Fonos 首席执行官兼联合创始人 Jesionek 称，过去三年里，Fonos 一直在专注于有声读物市场，现在，公司也已经准备好了将目光转向播客市场。

Fonos 的播客计划也正值越南音频消费市场向好发展之际。

一方面，在东南亚，随着该地区数字化进程的不断加速，该地区数字听众的规模也在随之得到提升，目前已经到了 3.25 亿，这些用户每天在音频内容方面的时间花销可达 1.5 小时，而这一势头在越南同样得到体现。另一方面，随着该地区私家车的增多和地铁基础设施的进一步完善，当地用户在音频内容方面的消费也在变得越来越多。

据悉，Fonos 在播客方面的扩展计划将会在明年上半年期间展开行动。