通用汽车宣布，到 2025 年，将在中国推出超过 15 款基于 Ultium 平台的电动车型。继凯迪拉克 Lyriq 电动 SUV 之后，通用汽车正计划在不同品牌、细分市场和车身风格上推出一系列基于 Ultium 的中国车型。

除了自 9 月以来已交付给中国客户的 Lyriq 之外，这还将包括第二款电动凯迪拉克车型 Celestiq，以及第一款基于 Ultium 的别克车型。这是别克 Electra E5，最近在中国工业和信息化部的注册申请中发布了第一批图片和信息。该车型将于今年年底正式亮相，并从 2023 年上半年开始交付。

别克还计划在 2023 年推出第二款配备 Ultium 的电动汽车，但目前还不清楚这款车型的更多细节。通过 FNR-XE 概念车，通用汽车还展示了雪佛兰品牌首款电动轿车的预览。该研究旨在 “预览雪佛兰新一代智能互联电动汽车”，这些汽车专为中国市场开发。正如通用汽车在新闻稿中所说，这包括使车辆更加软件化，“以满足客户对数字生活方式不断变化的需求”。

通用汽车计划明年在北美和中国推出此类软件定义汽车的平台。该平台旨在提供 “空中应用程序和服务的频繁无缝更新”。通过这种方式，这家美国公司希望确保客户和用户能够获得 “最具创新性的体验和技术”。

通用汽车执行副总裁兼中国区总裁朱利安·布利塞特 (Julian Blissett) 表示：“通用汽车正在加速在中国推出搭载 Ultium 技术的电动汽车，以支持市场向全电动未来迈进。” “通过全球协作和本地整合，我们正在通过零排放驾驶为我们的客户释放具有现实利益的变革性体验。”

根据在上海举行的通用汽车中国技术日 2022 公告，该车型攻势是朝着通用汽车 “零事故、零排放和零拥堵” 的全球愿景发展的。因此，这 15 款电动车型也将变得 “更互联、更智能”。

“随着我们颠覆性技术的出现，我们正在目睹汽车行业有史以来最深刻、最巨大的变革，” 通用汽车首席执行官玛丽·博拉 (Mary Barra) 表示。“通用汽车决心引领变革，最终为我们的客户和子孙后代创造一个更美好、更安全、更可持续的世界。”