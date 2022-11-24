马自达预览了一款时尚的双座双门轿跑车，同时宣布投资 89 亿英镑，约 780 亿人民币用于未来的电动汽车。虽然该公司没有详细介绍该车型，而是在财务演示结束时展示了一段五分钟的宣传视频，但它与一系列马自达 MX-5 敞篷车放在一起展示。这表明它可能是下一代跑车的早期外观，尽管它是一款带有兰博基尼式剪刀门的硬顶双门轿跑车。

视频还展示了该车型底盘的早期外观，其中有一个很大的空间用于纵向安装的发动机和一个结构 – 可能是燃料电池或电池外壳 – 位于驾驶员后面。然而，该概念车没有排气装置——再加上马自达对未来电动汽车的重大投资——似乎证实了它是电动汽车。马自达欧洲产品开发和工程主管 Joachim Kunz 在 4 月份暗示，MX-5 将被视为完全独立于该品牌的主流车型。

“这是我们的品牌标志，它总是受到非常特殊的对待，”Kunz 表示 “目前，看起来我们将永远拥有这辆车，拥有这种尺寸、概念和内燃机。当然，总有一天，我们会把它通电，但我们想保留这个纯粹的概念。”Kunz 补充说，MX-5 的寿命比其他马自达车型更长——“一代可以使用 10 年对我们来说不是问题”——因此目前替代品可能要到 2024 年才会揭开面纱。

同时马自达宣布了旨在加快其电气化进程的战略。修订后的战略分为三个阶段，以应对汽车行业 “急剧” 变化的环境，重点是欧洲。在第一阶段，马自达将通过加强供应链和削减成本来巩固其生产能力——专注于 “增强对环境变化的适应能力”。

在此期间，公司将根据其 “多解决方案” 理念推出新车型；基于客户需求和区域基础设施的务实电气化方法。 马自达汽车欧洲研究和运营总监克里斯蒂安舒尔茨在去年发布的一段视频中解释说：“根据客户对个人出行的不同需求、当地的驾驶条件以及可用燃料和电力的碳足迹，我们的目标是提供最合适的动力总成。

“因此，对于适合全球各地所有客户的动力总成选择，没有 ‘最可持续’ 的解决方案。” 这种策略始于 MX-30；公司的首款纯电动汽车于去年初推出。今年推出的旗舰 CX-60 SUV 采用汽油插电式混合动力系统，轻度混合动力柴油版将于 2023 年初上市。

该计划将继续使用 MX-30 的汽油增程器版本；解决了纯电动版本经常受到批评的有限 124 英里续航。之后，一款名为 “CX-80” 的新车型——具有三排座椅的 CX-60 的扩展版本——将作为该品牌的新旗舰车型面世。“我们相信多解决方案将是有效的，” 马自达首席执行官 Akira Marumoto 今天告诉记者。

该战略的第二阶段，即 2025 年至 2027 年，马自达将推出新的混合动力系统和更多电池电动车型，“随着法规变得更加严格，尤其是在欧洲”。

这是参照 11 月 10 日提出的欧 7 排放提案，与欧 6 相比，氮氧化物排放量减少 35%，尾气颗粒物减少 13%。 马自达修订战略的最后阶段从 2028 年开始，届时该公司将发起一场全面电动化的攻势。在电驱动装置、逆变器和电机先进技术的开发和生产方面签署了不少于三项协议；并成立了两家合资企业，以进一步开发生产框架和电机技术。

除了确保电池供应的现有协议——包括最近与宝马、梅赛德斯-奔驰和日产的供应商 Envision AESC 达成的协议——马自达还在考虑进一步投资电池生产。该公司现在的目标是到 2030 年其全球销售额的 25-40% 由电动汽车组成，此前的目标是 25%。

这一消息发布之际，马自达重申了到 2050 年成为一家碳中和公司的承诺。不过，该公司增加了两个新的中期目标；第一个是到 2035 年其工厂实现碳中和，第二个是到 2040 年由新马自达造成的零致命事故。