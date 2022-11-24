OPPO 正式发布 OPPO Reno9 系列新品，大内存结合旗舰级芯片，提供流畅顺滑体验，双芯组合带来人像质感升级，实现双芯人像，迎光而拍，并有全新设计轻薄高颜值外观。

OPPO Reno9 系列采用第一代骁龙 8+ 移动平台和天玑 8100-MAX 移动平台，性能、能效出众； ColorOS 超算平台的流畅黑科技与至高 16GB 内存、512GB 存储空间组合， 48 个月流畅不卡顿。马里亚纳 MariSilicon X 芯片与主芯片配合，使 OPPO Reno9 系列的光影、色彩与清晰度再上层楼。Reno9 系列采用贴合手掌的 56°握手曲线设计，轻至 174 克、薄至 7.19 毫米；创新性使用 “金丝琉璃” 与 “织羽纹” 工艺，提供明日金、皓月黑、碧海青、微醺四种配色选择，并特别推出新年配色 “万事红”。

OPPO Reno9 系列搭载 OPPO 首款自研影像 NPU 芯片马里亚纳 MariSilicon X，采用 DSA 新黄金架构理念，提供 18TOPS 峰值算力和 11.6TOPS/W@Int8 的极致能效，使 OPPO Reno9 系列支持双芯 4K 超清夜景视频、双芯 4K HDR 视频与芯片级 App 相机增强三大芯片级影像增强。

OPPO Reno9 系列的人像算法升级为双芯人像计算引擎，由马里亚纳 MariSilicon X 芯片磅礴算力驱动。全新 HDR 算法优化光影、色彩与清晰度，照片动态范围也提升 1 档；动态抓拍引擎修正模糊、抖动，并保持出色的宽动态范围效果；原生肌理级美颜可去除自拍中的粗大毛孔、皱纹，同时保留自然的皮肤纹理和五官特征；自然人像虚化算法为人像模式照片提供有渐进感的虚化效果。OPPO Reno9 系列配备前后双旗舰人像镜头，前置全系搭载 3200 万超感光猫眼镜头 IMX709，集成 OPPO 自研的 RGBW 像素融合算法，并支持自动对焦功能；后置搭载 5000 万像素大底主摄索尼 IMX890，配合 OPPO 自研 3A 算法，带来出色人像拍摄体验。

OPPO Reno9 系列采用备受好评的 5G 旗舰芯片，带来流畅使用体验。OPPO Reno9 Pro+采用第一代骁龙®8+ 移动平台，先进的 4nm 工艺制程，CPU 和 GPU 频率较上一代旗舰骁龙平台提升 10%，功耗降低 30%，为游戏和娱乐应用加速。OPPO Reno9 Pro 使用天玑 8100-MAX 移动平台，性能、功耗表现出色。OPPO Reno9 系列最高可选 16GB+512GB 超大存储组合，16GB 内存版本最高可保活 42 个应用。

OPPO Reno9 系列为屏幕、散热、闪充赋予多项硬件升级，全面升级视、听、触体验。全系使用 120Hz OLED 超清曲面屏，行业领先的 2160Hz 高频 PWM 调光，减轻视觉疲劳；航天级金刚石散热系统保证游戏和娱乐使用中的优秀散热；长寿版 80W 超级闪充，31 分钟可将 4700mAh 电池充至 100%，4 年（充放电循环约 1600 次）使用后，电池可用容量仍大于 80%。OPPO Reno9 系列全系支持红外遥控与全场景 NFC，OPPO Reno9 Pro+还搭载 X 轴线性马达与立体声双扬声器。

OPPO Reno9 系列搭载 ColorOS 13，带来流畅体验的巨大革新，还支持更多便捷功能及隐私管控技术。全新的 ColorOS 超算平台精准调度硬件计算资源，为 OPPO Reno9 系列带来 “全场景闪电启动” 与 “内存超级加速” 两大全新特性，全系实现 48 个月久用流畅。OPPO Reno9 Pro+获得泰尔实验室全场景持久流畅五星证书，OPPO Reno9 Pro 和 OPPO Reno9 获得泰尔实验室全场景持久流畅测评证书。

“全场景闪电启动” 源于 OPPO 首创的应用预加载技术，实现应用秒开，并维持后台保活，Reno9 Pro+在全场景闪电启动功能加持下，应用启动速度提升 31%。“内存超级加速” 在业内首创锁竞争优化策略，解决重负载情况下内存资源分配与回收难题，高负载场景卡顿减少约 45%，同时运行 33 个日常应用和 2 个大型游戏也能保持流畅。HyperBoost 全链路游戏稳帧技术为游戏体验保驾护航，通过图形异构技术、GPA 稳帧技术等高性能计算技术，重构游戏场景渲染方式，给玩家带来全程稳帧、更省电的游戏体验。

ColorOS 13 带来多项便捷功能。智能会议助手可在会议中开启语音转文字，可结合会议截图生成图文会议纪要；超级录音 2.0 可区分参会者声纹特征，实现会议纪要中自动区分发言人；智能息屏允许不解锁便完成切歌，查看外卖、叫车进度；识文功能支持复制相册中图片包含的文本内容，还可将文字一键转文档；自动打码功能可一键识别聊天软件截图中的头像与昵称，轻松完成模糊处理，保障隐私安全。

OPPO Reno9 系列带来独特设计和轻薄机身，定义 Reno 系列标志性的轻薄好手感。全新 56°握手曲线设计，弧边自然贴合手掌，超浅弯折深度降低误触概率。OPPO Reno9 系列实施极致机身堆叠优化：Reno9 Pro 搭载天玑 8100-MAX 移动平台、4500mAh 大容量电池及 IMX890 旗舰主摄，机身厚度仅 7.19mm，仅重 174g，为 Reno 系列历史上轻薄之最。

OPPO Reno9 系列带来明日金、皓月黑、碧海青、微醺 4 种全新配色，传递迎光向上的心动。明日金配色中，设计师独创 “金丝琉璃工艺”，将金色阳光洒向海面的意象融入机身；全新开发的 “织羽纹工艺” 应用于皓月黑配色，控制晶体微观结构和排布，使一片玻璃中可呈现多种纹理结构和视觉效果。OPPO Reno9 还推出万事红版本，妆点如意新年。独特兔年生肖元素，呈现富有节日气息的丝绒玻璃质感，打造明丽、浓郁、纯正的正红色，带来农历兔年的当 “红” 好运。

OPPO Reno9 系列提供 Reno9 Pro+、Reno9 Pro 与 Reno9 三个版本。OPPO Reno9 Pro+提供明日金、皓月黑、碧海青三种配色，16GB+256GB 版本售价 3999 元，16GB+512GB 版本售价 4399 元；OPPO Reno9 Pro 提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，16GB+256GB 版本售价 3499 元，16GB+512GB 版本售价 3799 元；OPPO Reno9 同样提供明日金、皓月黑、微醺三种配色，8GB+256GB 版本售价 2499 元，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB 版本售价 2999 元。