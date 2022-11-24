大众品牌即将从根本上重新规划其针对更多电动车型的产品战略。据报道，更多基于 MEB 的电动汽车将投放市场，为此将投资数十亿对 MEB 进行现代化改造。

正如德国出版物《法兰克福汇报》(FAZ) 参考未指明的大众文件所报道的那样，在新产品战略过程中，MEB 将不再按照计划在 2025 年左右更换。根据前集团老板 Herbert Diess 和当时的品牌老板 Ralf Brandstätter 的计划，届时 MEB 将不再进一步开发，而是从 2025/2026 年开始由新的标准平台 SSP 取代。

集团首席执行官 Oliver Blume 和品牌首席执行官 Thomas Schäfer 领导下的新管理层现在正在制定不同的计划，并打破了他们前任的计划——正如有关取消位于沃尔夫斯堡-瓦尔梅瑙的新电动汽车工厂的传闻所显示的那样。事实上，关于 Warmenau 工厂的报道和 FAZ 当前关于产品战略的文章应该结合上下文来看待：因为 SSP 可能会在三到四年后出现。

为了弥合这一次而不是失去联系，实际上已经注销的 MEB 将以高达 15 亿欧元的投资进行改进。要点之一：VW unit cell 要提前。它不会与下一个 SSP 套件一起使用，但已经在 MEB 中，FAZ 写道。此外，这篇文章中的一句话可能会伤害集团中的许多人：“最重要的是，与现代/起亚的报价相比，赤字让舍费尔和集团董事长奥利弗布鲁姆周围的新高层管理人员感到震惊，”FAZ 写道。

这些基于改进的 MEB 或 “MEB Evo” 的新车型也将成为大众知名车型的电动版本——而不仅仅是 ID.3 或 ID.4 等全新车型。大众 Tiguan 最迟也将能够在 2026 年实现纯电动驱动，续航里程可达 700 公里。充电容量为 175 至 200 千瓦——这仍然意味着 400 伏而不是 800 伏。生产地点将在沃尔夫斯堡——请注意，是现有工厂，而不是 Warmenau 的新工厂。据 FAZ 称，Blume 和大众品牌经理 Thomas Schäfer 已经决定不建造新大楼。

董事会和监事会决定未来五年工厂分配的规划轮次可以明确这一点。在通常于 11 月举行的这次会议上，还就新车型的启动和工厂做出了决定——2022 年的规划周期将涵盖到 2027 年的这段时间，即 2026 年所谓的电动 Tiguan。大众是世界汽车最重要的中坚力量，其一举一动将会影响未来的电动产业格局。