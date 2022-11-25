比亚迪新能源动力电池生产基地项目云签约仪式举行。该项目将在温布局新能源汽车动力电池和相关配套核心零部件产业，助力温州打造千亿级新能源汽车产业集群。

作为双方合作成果之一，比亚迪新能源动力电池生产基地项目落地永嘉县桥头镇，规划年产能 20GWh，预计 2024 年实现第一条产线投产。

作为全球首家停产燃油车的车企，依托深厚的电池技术积累，比亚迪正一路狂奔。2005 年，比亚迪推出了第一款磷酸铁锂电池。2020 年年初，汽车圈里第一个重要大活动就是重庆比亚迪刀片工厂的技术展示。在那之前，宁德时代刚刚和比亚迪完成了一场网络交锋，比亚迪率先展示用钢针刺穿刀片电池，内部结构被破坏之后，比亚迪电池不起火、不发热、不自燃。此后，比亚迪在电池领域一路高歌猛进。

10 月，我国动力电池装车量达到 30.5GWh，同比增长 98.15%，环比降低 3.5%。其中，宁德时代仍牢牢占据榜首位置，10 月达到 14.76GWh，占比达到 48.33%，比亚迪则排名第二，装车量 7.74GWh，市场占比 25.36%。

此外，弗迪电池作为比亚迪旗下专注于电池制造和相关产品销售的企业，更是比亚迪新能源大战略的关键一环。近年来，比亚迪已经陆续成立了 6 大弗迪系电池公司，包括重庆弗迪电池研究院、无为弗迪、盐城弗迪、济南弗迪、绍兴弗迪、滁州弗迪。截至目前，比亚迪在全国将拥有 9 家电池生产基地，预计产能达到 91GWh。