越南两轮电动车初创公司 Dat Bike 日前宣布，已经获得了一笔由 Jungle Ventures 领投的 800 万美元融资。

这笔融资得到了包括金沙江创投（GSR Ventures）、Delivery Hero Ventures、Wavemaker Partners 以及 Innoven Capital 的参投。本次融资后，Dat Bike 获得的融资总额已达到 1650 万美元。

Dat Bike 成立于 2019 年，是一家电动摩托车研发制造厂商。作为 Dat Bike 的一大优势，据介绍，Dat Bike 的两轮电动车的续航里程在当地处于业界领先的水平，首款于 2019 年推出的 Weaver 车型的行驶距离（可达 100 公里）是同等价位竞品的两倍，而最新型号 Weaver 200 电摩托的续航里程可达 200 公里。

此外，Dat Bike 也表示，公司的电动车在充电速度方面也大幅领先当地同行，其 100 公里和和 200 公里的续航仅分别需要 1 小时和 3 小时就能完成。作为对比，业界的平均水平多为 6 到 8 小时。而为了进一步扩大这种优势，Dat Bike 指出，公司也推出了名为 Dat Charge 的两轮电动车快充站，仅需 20 分钟就能充满 100 公里的续航所需电量。

据透露，自推出以来，Dat Bike 在越南市场上受到了热烈欢迎，在过去的一年内，公司的收入增长了 10 倍。

目前，Dat Bike 已在胡志明市、河内和岘港开设了 3 家官方门店，并计划利用本次融资把业务扩展到更多地区。此外，Dat Bike 也指出，这笔资金也将用来推进公司的团队建设，进一步提升其技术和产能水平，从而迎合当地不断增长的市场需求。