福特 Pro 发布了全新的 E-Tourneo Custom——引领下一代 Tourneo 多功能车系列，并配备了先进的全电动动力总成。E-Tourneo Custom 提高了多功能车辆领域的标准，将旨在提供最大多功能性和舒适性的新平台与高效电池电动传动系统相结合，可提供高达 230 英里的目标行驶里程。

作为到 2024 年在欧洲推出的四款全新全电动福特 Pro 车型之一，E-Tourneo Custom 面向个人和商务客户，最多可容纳 8 名乘客。福特 Pro 展示了具有卓越空间、性能和先进技术的全电动 E-Tourneo Custom 多功能车。新车型引入了一整套高级功能，包括超灵活的轨道式后排座椅、免提电动侧门、B&O 音响系统、数字钥匙卡、全景玻璃车顶以及创新的倾斜方向盘。

下一代车辆设计提供的卓越改进和车辆动态进一步提高了舒适度。带有独立后悬架的优化底盘架构提供安静的电力推进和全新水平的乘坐舒适性和稳定性。“无论是周末的家庭旅行，还是时尚、舒适和精致的往返机场的高管，E-Tourneo Custom 的全电动动力总成、先进的连接性、尖端的设计和新的豪华功能都使其成为引人注目的选择，” 欧洲福特 Pro 总经理 Hans Schep 说。“Tourneo 品牌一直代表着空间和多功能性——现在我们正在将吸引力扩大到追求性能和舒适性的新一代挑剔的 EV 买家。”

作为有史以来最全面的 Tourneo Custom 系列的一部分，客户还可以为需要额外灵活性的应用选择全新的插电式混合动力 (PHEV) 版本。此外，新车型可指定配备最新一代福特 EcoBlue 柴油发动机，配备新型高效八速自动变速箱，以及首次配备智能全轮驱动系统。

所有下一代 Tourneo Custom 车辆都与 Ford Pro 软件和连接服务平台完全集成，包括端到端充电解决方案、Ford Pro Telematics 的管理工具、FordPass Pro 应用程序和 FORDLiive 系统。