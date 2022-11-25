LG 化学宣布与田纳西州签署谅解备忘录 (MOU)，以在克拉克斯维尔建立一个新的阴极制造工厂，投资超过 30 亿美元。

位于田纳西州克拉克斯维尔的新工厂将成为美国同类工厂中最大的，占地 420 英亩，目标是到 2027 年每年生产 12 万吨正极材料，为 120 万辆续航里程为 310 英里的纯电动汽车提供动力电池（500 公里）。该工厂将于明年第一季度开始建设，并于 2025 年下半年开始量产。

田纳西州州长比尔·李、经济与社区发展部部长斯图尔特·麦克沃尔特和 LG 化学首席执行官申鹤哲等出席了签字仪式。

对于 LG 化学而言，田纳西州是最佳选择，因为它靠近主要客户、原材料运输便利以及州和地方政府的积极合作。田纳西州的工厂使 LG 化学能够主动应对全球电池材料市场不断变化的动态，并通过诸如通货膨胀减少法案 (IRA) 等立法。除了在美国本土投资制造所带来的好处外，LG 化学还设想田纳西州的工厂将成为供应链中心，材料和回收合作伙伴可以在这里合作，为全球客户提供服务。

新工厂将生产用于下一代电动汽车电池的先进 NCMA 正极材料，其中包含镍、钴、锰和铝具有更高的电池容量和稳定性。NCMA 正极材料是决定电动汽车电池容量和寿命的最关键成分之一。田纳西工厂将采用 LG 化学最先进的生产技术，包括每条生产线生产 10,000 多吨正极材料的能力，为行业最高水平。LG 化学首次将这项技术应用于其位于韩国清州的第四个阴极制造基地，并取得了巨大成功。该公司还计划在田纳西州实施其智能工厂技术，实现整个生产过程的自动化，并建立质量分析和控制系统，这将成为全球所有其他阴极工厂的标杆。

新设施的设计将考虑环境和清洁能源的未来需求。LG 化学将与田纳西州的电力供应商合作，以满足包括电池和电动汽车制造商在内的客户对更多可再生能源的需求。新设施的运营将完全依赖太阳能和水力发电提供的可再生能源。