长期聚焦 “价值创造” 的办公品牌瑞安办公近日与 IWG 集团就混合办公领域达成战略合作伙伴关系。这一业界首创的强强联合，将以当今席卷全球的混合办公理念，赋能本土合作伙伴、企业用户，推动中国市场的混合办公模式发展，助力商业办公行业高质量发展，创造更多可持续价值。

此次瑞安办公与 IWG 集团的战略合作，依托双方丰富的办公网络与产品组合，以分阶段的形式助力瑞安办公企业租户加入混合办公模式，合作推出瑞安办公企业租户专属的 Hybrid Easy 体验计划及 Hybrid Solution 企业混合办公解决方案。这项合作旨在为更多合作伙伴提供 “总部集中办公+灵活分布办公+居家自由办公” 的混合模式，以更好地适应当下新常态，注入不竭的发展源动能。

拥抱变革 联袂缔造混合办公未来趋势

瑞安新天地商业管理（办公）总经理王红表示：“瑞安办公拥有近 25 年办公项目的开发及经营经验，多年运营中我们观察到了混合办公给当下办公模式带来的改变，同时落地了一系列灵动办公产品作为核心基础。瑞安办公一直在尝试拓宽混合办公的新边界，作为混合办公趋势的引领者，这次与 IWG 集团达成混合办公服务战略合作亦是顺水行舟。我们希望与 IWG 集团携手发挥行业标杆作用，为企业租户们创造更多可持续价值，也希望日后能与更多业界伙伴联合，各抒己长，合力引领未来办公趋势。“

瑞安办公与 IWG 集团合作推出 Hybrid Easy 体验计划，旨在赋能瑞安企业租户探索混合办公新未来。在此期间，拥有权益的租户将能轻松享受 IWG 集团旗下 120 余家灵活办中心通行权益，同时瑞安办公将整合更多灵活办公产品，为客户提供更多元的 Hybrid Solution 混合办公解决方案。

瑞安办公 × IWG 集团合作推出 Hybrid Solution 企业混合办公解决方案

IWG 集团中国区总裁胡懋表示：“我们高度重视与瑞安办公的战略合作，此前我们已有虹桥天地等多处项目合作经验。为了适应市场变化的趋势，我们两家在办公地产开发及服务的头部企业不谋而合，联合推出灵活办公的创新产品，为行业树立标杆，也显示了本土灵活办公行业的蓬勃生命力。此次合作将进一步深化 IWG 集团与瑞安办公的关系， 双方也将探讨将瑞安的灵活办公楼层与 IWG 的全球办公空间网络相互连通的可能性。“

持之以恒 夯实混合办公基础

作为瑞安新天地旗下的办公业务管理品牌，与着眼于空间、以项目为导向的传统产品研发思维不同，瑞安办公始终将视角聚焦于用户的感受，以前瞻性的人本视角展开办公产品的研发。近年来，企业租户和员工对办公空间的需求出现了系统性变化，瑞安办公深知多元灵活又能满足商务需求的专业办公空间始终是实现混合办公的核心基础。

2018 年起，瑞安办公率先推出灵活办公的产品矩阵：兼具社交和商务氛围的 WORKX SOCIAL、开放实验性的 WORKX LAB、模块化办公解决方案 WORKX NOW，以及走出格子间尝试露营办公的 WORKX CAMP，充分满足不同人群的灵动办公需求。

新常态下的新合作亦是新起点，代表着瑞安办公在其三大品牌支柱之一的全方位服务（SERVICE+）方面不断深耕，为客户提供多元化、精细化的办公服务，助力创造更多价值。瑞安办公将持续以敏锐洞察力精准捕捉企业租户的发展需求，未来计划携手更多行业伙伴一同开拓更灵活、更经济、更绿色的混合办公新模式。

关于瑞安办公

瑞安办公 | SHUI ON WORKX 是瑞安新天地旗下的办公业务服务品牌。目前瑞安办公已有近 25 年办公项目的开发及经营经验，在全国范围内管理近 200 万平方米的城市核心办公项目，为超过 1,100 家国内外知名企业提供服务。

瑞安办公提供以客为本的创新办公解决方案，并构建 SPACE+ (多元化空间)、SERVICE+ (全方位服务)、VALUE+(可持续增效) 三位一体的整合模式，为入驻企业营造兼顾功能与审美的工作场景，带来效能提升并激发想象的办公体验。

关于 IWG

作为全球最大的灵活办公空间缔造者，IWG 集团始终致力于打造最前沿且最具弹性的办公空间，在全球范围内提供丰富多样的灵活办公选择，旗下品牌包括雷格斯 Regus、Spaces、HQ、No 18、Basepoint、Openoffice 和 Signature。通过提供专业的、兼具启发性和协作性的办工空间、社区和服务来帮助百万人和他们所在的企业更高效地工作。

IWG 集团目前在 120 多个国家的 1,100 多个城市及地区开展业务。IWG 集团已在中国成功运营 27 年，目前已经在全国 30 个城市及区域引进了包括雷格斯 Regus、Spaces 和 HQ 在内的灵活办公品牌，开设了 120 多家中心，覆盖了丰富的全产品及服务。