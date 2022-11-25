索尼本田移动总裁 Izumi Kawanishi 透露，他的公司计划取代特斯拉成为电动汽车的领导者，而这与续航里程、性能或自动驾驶无关。

相反，Kawanishi 在英国《金融时报》最近的一篇文章中透露，Sony Honda Mobility 将专注于优质的娱乐体验以赢得客户。今年早些时候，索尼本田合资企业正式成立时被任命为索尼本田合资企业总裁的川西说，索尼的娱乐技术是该公司 “对抗特斯拉的优势”。

“索尼拥有打动人心的内容、服务和娱乐技术，” 川西在接受英国《金融时报》采访时表示。“我们正在使这些资产适应移动性，这是我们对抗特斯拉的优势。”

Kawanishi 继续说道，Tesla 在为客户提供内容服务方面的弱点是 Sony 可以介入并推动人们转向本田新品牌的地方。索尼提供各种娱乐选择，从电视到游戏机再到环绕声系统。Kawanishi 说，PS5 可以添加到公司的车辆中，因为它 “在技术上是可行的”。

特斯拉在车内娱乐方面加强了其游戏，特别是在游戏方面。该公司已经对 Steam 集成进行了一段时间的测试，甚至在 Model S Plaid 中安装了高科技游戏处理器。

软件将成为汽车的焦点，而汽车将迎合索尼和本田最终开发的娱乐和网络，作为制造汽车的结果，该汽车将于 2025 年在北美推出。